V Orlové se vzpomínalo na oběti sedmidenní války o Těšínsko

Položením květin, minutou ticha, čestnou salvou i českou a slovenskou hymnou si desítky lidí připomněly u Pomníku padlým na městském hřbitově v Orlové na Karvinsku oběti takzvané sedmidenní války o Těšínsko z roku 1919. U příležitosti stého výročí konfliktu řečníci poukazovali především na to, že jde o událost, který bývá neprávem opomíjena. Výsledkem války bylo stanovení nové demarkační čáry, která rozšířila území kontrolované Československem.

"Dva sousedící národy se v důsledku rozpadu Rakouska-Uherska a upevňování své státnosti střetly o Těšínské knížectví, což mimo jiné mělo i strategický význam pro oba dva státy. Šlo o významnou zdrojovou průmyslovou základnu, o dopravní koridor, a to byly ty důvody," připomněl podstatu sto let starého konfliktu ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava Jaroslav Hrabec.

Velký Pomník padlým za Těšínsko, který je od roku 1928 dominantou městského hřbitova, by právě v letošním roce mohl být opraven. Podle starosty města Miroslava Chlubny (Nezávislí a Změna pro lidi) se čeká na přidělení dotace. Podle Hrabce se armáda podílí na obnově všech památníků, které připomínají první i druhou světovou válku. "Je tedy jenom přirozené, že i tento krátký střet, ve kterém padli naši vojáci, má mít svou důstojnou připomínku, třeba právě v podobě tohoto opraveného památníku," míní Hrabec.

Podle Chlubny je projekt na obnovu památníku hotový a čeká se na schválení dotace. "Úplně ideální by bylo, kdyby to bylo ještě letos. Ta událost je sice lednová, ale pořád to bude po celý rok sto let (výročí)," uvedl Chlubna.

Obnova počítá s tím, že by se na památník vrátilo i několikametrové centrální sousoší představující figurální kompozici lidských postav a slezské orlice. Původní sousoší bylo při polském záboru po mnichovské dohodě v roce 1938 poničeno a následně násilně strženo a odvezeno neznámo kam. V památníku jsou uloženy ostatky 56 lidí.

Spor mezi Československem a Polskem o území Těšínska začátkem roku 1919 přerostl ve válku, která si vyžádala desítky lidských životů a na dlouho poznamenala vztahy mezi oběma zeměmi. Bilancí války bylo 53 mrtvých (jiné údaje hovoří o 44) a 124 raněných na československé straně, na polské straně padlo 92 vojáků a 855 bylo raněno. Sedmidenní konflikt mezi Československem a Polskem ale i po sto letech vyvolává emoce. Polští historici například poukazují na údajné krutosti českých vojáků a surové popravy zajatců.

"Sedmidenní válka o Těšínsko je historickým faktem, ale je také historickou minulostí. Naše dva národy, polský a český, se po tisíce let vyvíjely vedle sebe a historie se prolínala. Toto je jenom jeden moment," doplnil Hrabec, podle něhož nyní mezi oběma národy funguje spolupráce.