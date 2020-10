V pátek začal platit zákaz návštěv věznic a detenčních ústavů

Do věznic a detenčních ústavů od pátku nesmí návštěvy. Vláda je zakázala kvůli šíření nákazy koronaviru minulý pátek a opatření by zatím mělo platit do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. Server Česká justice uvedl, že podle Vězeňské služby (VS) by při průniku onemocnění do věznic s ostrahou hrozilo prakticky nekontrolovatelné šíření nemoci. Návštěvy odsouzených byly zakázány i na jaře. Vězňům tehdy bylo umožněno více telefonovat s příbuznými a změnil se také systém doručování balíků.

Podle ministerstva spravedlnosti má zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence eliminovat riziko šíření nemoci covid-19, a ochránit tak zdraví vězněných i zaměstnanců bezpečnostního sboru.

Ze zhruba 11.000 dozorců a civilních zaměstnanců VS byl ke čtvrtku potvrzen covid u 285 lidí a u 18 vězňů, z toho jeden je vazebně stíhaný. V karanténě bylo na 90 lidí z řad personálu, sdělila ve čtvrtek mluvčí sboru Petra Kučerová. K 12. říjnu bylo podle dat ministerstva evidováno 110 pozitivně testovaných zaměstnanců sboru a 13 vězněných (dva obvinění a 11 odsouzených). O týden dříve měli covid-19 čtyři vězni a 52 pracovníků sboru.

VS v odůvodnění vládního rozhodnutí o zákazu návštěv podle serveru Česká justice varovala, že bez omezení návštěv by mohlo dojít k fatálním následkům. "V případě potřeby intenzivní zdravotní péče není Vězeňská služba ČR schopna tuto poskytnout jinak než v civilním zdravotnickém zařízení. V současné době není uspokojivě dořešena například otázka střežení nebezpečných osob na JIP v civilních zařízeních. Vězeňská služba ČR také nedisponuje žádnými plicními ventilátory ani personálem k jejich obsluze," napsala.

Ve věznicích je výskyt koronaviru relativně nízký

Podle bezpečnostního sboru je výskyt koronaviru ve věznicích zatím relativně nízký, nárůst je ale přesto alarmující. "V této souvislosti je také vhodné připomenout platný epidemiologický model, že v případě, kdy je reprodukční číslo šíření nemoci covid-19 v běžné populaci 3, je v prostředí věznic toto číslo 14 až 16 podle způsobu výkonu trestu a způsobu ubytování," podotkla podle serveru VS.

"V případě průniku onemocnění do věznic s ostrahou hrozí prakticky nekontrolovatelné šíření nemoci. Vězni jsou zde ubytováni v ložnicovém uspořádání po čtyřech až cca 12 na ložnici se společnými toaletami a sprchami na chodbách oddílů pro až 80 osob, není možné zabránit ani kontaktu s ostatními vězni a zaměstnanci z důvodu organizace práce vnitřních provozů, výdeje stravy, zajištění základních práv odsouzených," upozornil sbor.

Doplnil, že kapacita oddělení pro pacienty s covid- 19 v brněnské vězeňské nemocnici je pro případ vysokého výskytu nemoci ve vězeňské populaci nedostatečná. Má 21 míst, respektive sedm cel po třech místech, a možnosti jejího rozšíření jsou podle VS velmi omezené.

Vězeň má za normálních okolností nárok na tři hodiny návštěv měsíčně, přičemž se za ním mohou dostavit až čtyři lidé. V případě nezbytnosti může ministerstvo udělit z nařízení výjimku.