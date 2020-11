V pondělí laboratoře zaznamenaly 5406 případů koronaviru, méně než před týdnem

V pondělí přibylo v Česku 5406 potvrzených nákaz koronavirem. Je to o 642 méně než před týdnem a nejméně za pracovní dny za poslední měsíc. Oproti sobotě a neděli je nárůst vyšší, o víkendu se ale méně testuje. Nakažených je aktuálně 117 858 lidí, v nemocnicích je 6592 z nich. Počet úmrtí s covidem-19 stoupl v pondělí o 85 na 6416. Vyplývá to z aktuálních informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví od pondělí také začalo zveřejňovat rizikové skóre, podle kterého se budou uvolňovat, nebo zpřísňovat protikoronavirová opatření. V pondělí byla jeho hodnota 70 ze 100, a tak to zůstalo i v úterý. Body odpovídají čtvrtému stupni opatření proti covidu-19, v současnosti ale nadále platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Pokud číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí.

Od března, kdy se nákaza začala v Česku šířit, testy koronavirus prokázaly ve 465 523 případech. Většina nakažených má lehký průběh nemoci. Vyléčilo se 341 249 lidí, tedy téměř tři čtvrtiny dosud nakažených.

Šíření epidemie v Česku podle odborníků zejména v posledním týdnu zpomaluje, počty nových pozitivních testů jsou v mezitýdenním srovnání nižší. Současně ale v minulém týdnu ubylo testů. V pondělí a úterý počet testů proti předchozímu týdnu klesl o tisíce, od středy do soboty pak o více než 10 tisíc. V neděli jich laboratoře provedly 8960, nejméně od 4. října, tehdy jich bylo necelých 7800. Podíl pozitivních klesl v neděli na 21 procent z 26 procent v sobotu. O počtu pondělních testů bude ministerstvo informovat v úterý večer.

Počet úmrtí s onemocněním covid-19 se dál zvyšuje. Od začátku listopadu zemřelo přes 2900 lidí s koronavirem, dosavadní rekord 252 mrtvých je ze 3. listopadu. V minulém týdnu bylo denně obětí od 130 do 200, v pondělí bylo mrtvých zatím nejméně od 19. října. Při pozdějších aktualizacích se ale údaje o úmrtích většinou mění.

Nejhorší situace v ČR zůstává momentálně na Vysočině, dva z jejích pěti okresů jsou nejvíce zasaženými v zemi. Na Havlíčkobrodsku hygienici za uplynulých sedm dní zaznamenali 712 nakažených na 100 tisíc obyvatel, na Pelhřimovsku 614. Nad 600 nakažených na 100 tisíc obyvatel se dostalo Chrudimsko. Naopak relativně nejlépe je na tom Praha a Praha-západ, kde bylo za uplynulý týden kolem 186 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel.