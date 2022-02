V pondělí přibylo 29 476 případů covidu, lidí v nemocnících přibylo

Laboratoře v Česku v pondělí odhalily 29 476 případů koronaviru. Je to podobné jako před týdnem, kdy jich bylo pouze o 31 méně. Počet testů byl ale minulé pondělí výrazně vyšší. Dalších 5365 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně, v tomto případě je to mezitýdenní nárůst asi o 350 reinfekcí. Přibylo lidí v nemocnicích. S covidem-19 je hospitalizováno 3413 pacientů, letos dosud nejvíce. Z nich je 216 v těžkém stavu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Testů bylo v pondělí zhruba 131 tisíc, před týdnem asi o 43 tisíc více. Zvýšil se podíl pozitivních vzorků. V případě nejčastějších preventivních testů dosáhl 15,31 procenta, minulé pondělí byl nižší než 11 procent. U takzvané diagnostické indikace, kdy se testují lidé s příznaky, vzrostla pozitivita z 32,66 procenta na více než 40 procent. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například po rizikovém kontaktu s nakaženým, se zvýšil podíl pozitivních testů o pět procentních bodů na 23,02 procenta.

Beze změny zůstává takzvané incidenční číslo. Na 100 tisíc obyvatel připadá za uplynulých sedm dní 2145 nakažených. V devíti krajích incidence od pondělí klesla, v pěti vzrostla. Nejvyšší je nyní v Jihomoravském kraji, kde na 100 tisíc lidí připadá za posledních sedm dní 2305 nakažených. Následuje Moravskoslezský kraj s incidencí 2280. Nejlépe na tom je nadále Karlovarský kraj, kde incidenční číslo kleslo na 1691.

Počty nakažených jsou v poslední době vysoké v souvislosti se šířením varianty omikron, která zároveň podle dosavadních studií způsobuje méně závažný průběh než původně dominantní varianta delta. Počet hospitalizovaných je sice nyní nejvyšší od 29. prosince, stále ale zůstává výrazně nižší než při některých předchozích vlnách. Například zhruba před dvěma měsíci bylo hospitalizovaných kolem 7000, z toho přes 1000 ve vážném stavu.

S covidem od začátku epidemie v Česku zemřelo 37 549 lidí. Od pátku do neděle bylo obětí pokaždé alespoň 40. Tak vysoký počet zemřelých ve třech dnech po sobě zaznamenalo ministerstvo naposledy před měsícem. Na pondělí zatím připadá 23 úmrtí, tyto údaje ale obvykle při dalších aktualizacích rostou. "Vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic," uvedlo ministerstvo.

Těžkému průběhu covidu má zabránit očkování. Zájem o něj ale klesá. V pondělí zdravotníci aplikovali 15 969 dávek vakcíny, což je ve všední den letos nejméně. Pro třetí posilující dávku si přišlo 12 255 zájemců. Naopak první očkování podstoupilo jen 674 lidí.

Pokles zájmu o očkování proti covidu-19 má podle sociologa Daniela Prokopa několik důvodů. Pro posilující dávku si podle něj nepřišla část lidí nad 55 let s nižším vzděláním, v lednu se také často rozhodli neočkovat lidé, kteří do té doby váhali. Rodiče navíc méně než v předchozích měsících nechávají očkovat děti.

Od konce února se má začít podávat takzvaná proteinová vakcína od společnosti Novavax, tento týden odstartovala předregistrace zájemců. Touto látkou by se podle ministerstva zdravotnictví mohli nechat očkovat i ti, kteří mají obavy z modernějších mRNA vakcín.

První případy koronaviru se v Česku objevily 1. března 2020. Od té doby odhalily laboratoře v zemi 3,273 375 nakažených. Z nákazy se dosud vyléčilo 2,95 milionu lidí.