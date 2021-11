V Praze je 311 tisíc lidí, kteří se proti covidu neočkovali ani nebyli nakažení

V Praze je 311 tisíc obyvatel starších 16 let, kteří se zatím proti covidu-19 neočkovali a neprodělali ani nákazu koronavirem. Novinářům to v pátek po jednání pražského krizového štábu řekl primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) s odkazem na data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Kapacita očkovacích míst je podle primátora v metropoli nyní dostatečná.

"Tito lidé, je to asi 28 procent Pražanů, mají nyní desetkrát vyšší pravděpodobnost hospitalizace a jedenáctkrát vyšší pravděpodobnost úmrtí při nákaze," řekl Hřib. Primátor tuto informaci už ve čtvrtek sdílel na svém twitteru s odkazem na studii amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí. O studii informovaly Seznam Zprávy.

V hlavním městě nyní podle Hřiba funguje 39 očkovacích míst, kde se denně lidem podá 8000 až 10 tisíc dávek vakcíny. Kapacita těchto očkovacích míst ve všední dny je přitom podle primátora až 17 500 dávek. Při využití plné kapacity nyní aktivních očkovacích míst v metropoli by podle primátora bylo možné všem nenaočkovaným Pražanům, kteří nemoc neprodělali, podat vakcinační látku zhruba za 18 dnů, pokud by o to byl zájem.

Hřib uvedl, že v těchto údajích nejsou zahrnuty kapacity praktických lékařů, kteří zájemce o vakcínu očkují ve svých ordinacích, a mobilních očkovacích týmů. Těch má nyní Praha celkem 12 a podle primátora využívají služeb pražských mobilních očkovacích týmů některá sociální pobytová zařízení a některé soukromé firmy.

Dostatečná kapacita je podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) rovněž v odběrových místech v metropoli. Těch v Praze nyní funguje 134. Denně mohou provést asi 51 tisíc testů. Problém podle Hlubučka nyní v metropoli není ani s včasným vyhodnocováním testů jako v některých jiných krajích v Česku.

K očkování a dodržování bezpečnostních pravidel bude metropole své občany a návštěvníky motivovat novou kampaní. Stejně jako v předchozích případech ji připravila společnost DDB Prague. Tentokrát vizuály a audiální spoty budou odkazovat k Vánocům a zimním radovánkám.

Testy v Praze v uplynulém týdnu odhalily 11 tisíc případů koronaviru, zhruba o 40 procent víc než o týden dřív, kdy se během sedmi dnů nákaza prokázala u 7813 lidí. Počet nově nakažených za týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel se zvýšil na 824, o týden dříve byla takzvaná incidence na hodnotě 585. Roste také počet hospitalizovaných s covidem-19 a úmrtí s touto nemocí.