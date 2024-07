V Praze letos v prvním pololetí klesl počet nehod tramvají o pět na 748

V pražských ulicích letos v prvním pololetí v meziročním srovnání klesl počet nehod tramvají. Zatímco loni jich bylo od 1. ledna do 30. června 753, letos se ve stejném období stalo 748 nehod. Loni ale naopak oproti roku 2022 celkový počet nehod stoupl, a sice z předloňských 1467 na 1489 loni.

Mezi nejčastější příčiny srážky s autem patří nedání přednosti v jízdě či náhlé vjetí do tramvajového pásu. V případě chodců to je přecházení na červenou nebo nevěnování pozornosti provozu. ČTK to dnes sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Loni podle výroční zprávy DPP vzrostla meziročně nehodovost vozů MHD o 5,84 procenta, konkrétně o 197 na 3570 havárií.

"Příčinou nehodovosti je především neukázněnost účastníků silničního provozu. Nezanedbatelným důvodem nárůstu dopravních nehod tramvají může být mimo jiné i navýšení takzvaných provozních výkonů," uvedla Řehková.

Nejčastějšími příčinami srážky tramvají s auty jsou nedání přednosti v jízdě tramvaji při odbočení přes tramvajový pás nebo nedání přednosti při výjezdu z hlavní či jejím odbočování vpravo. Další příčinou je při souběžné jízdě vjetí auta do tramvajového pásu. Zatímco loni se počet nehod tramvají a aut meziročně zvýšil o 18 na loňských 1259, letos v prvním pololetí klesl. Loni to bylo 657 a letos je to do konce června 620 srážek.

Počet nehod tramvají s chodci meziročně klesl ve srovnání roků 2023 a 2022, ale v letošním prvním pololetí počet stoupl. V roce 2023 tramvaj porazila chodce v 74 případech, což je oproti předloňsku o devět nehod méně. Letos v prvním pololetí se stalo 36 takových kolizí, což je oproti stejnému období loni o šest víc. "Chodci například přecházejí na červenou nebo přecházejí tramvajové koleje na nevhodných místech, mají nasazená sluchátka, telefonují a celkově se nevěnují situaci v provozu," uvedla Řehková.

DPP řidiče tramvají na pravidelných školeních seznamuje s místy, kde se střety s auty či chodci stávají nejčastěji. Na riziková místa jsou upozorňováni už účastníci základního kurzu řidičů tramvají. "Úseky s nejvyšším rizikem srážky s motorovým vozidlem, chodcem a tak dále jsou označené vnitropodnikovou značkou Úsek zvýšeného rizika s vyznačením délky rizikového úseku," dodala mluvčí.

Ve srovnání loňského a předloňského roku vzrostl počet nehod také v případě autobusů, a sice o 175 na 2063 případů. V provozu metra a trolejbusů se počet nehod nezměnil. V metru to bylo 17 nehod, u trolejbusů jedna. Podle výroční zprávy se zvýšil počet nehod zaviněných zaměstnanci DPP. Při dopravních nehodách vozidel podniku bylo v roce 2023 usmrceno sedm osob, což bylo o jednu více než v roce 2022. V metru to byli dva lidé, pod koly tramvaje čtyři a u autobusů jde o jeden případ

Počty nehod tramvají v Praze v letech 2010 až 2023

Vybrané druhy nehod 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 součet Počet nehod 1432 1279 1282 1302 1394 1359 1353 1572 1585 1533 1124 1145 1467 1489 19316 Srážka s motorovým vozidlem 1189 1067 1087 1075 1147 1095 1141 1312 1314 1282 949 985 1241 1259 16143 Srážka s chodcem 76 69 62 82 90 99 75 111 104 86 46 40 83 74 1097 Srážka tramvají 42 41 34 29 29 33 33 36 42 32 32 23 21 24 451 Srážka s BUS DPP 20 14 14 21 19 13 10 24 19 15 16 16 18 21 240

Srovnání počtu nehod tramvají v letech 2023 a 2024

1. 1. - 30. 6. 2023 a 2024 - srovnání vybraných dopravních nehod 2023 2024 Rozdíl Počet nehod celkem 753 748 - 5 Srážka s motorovým vozidlem 657 620 - 37 Povalení chodce 30 36 + 6 Srážka s tramvají 11 23 + 12 Srážka s autobusem DPP 11 10 - 1

Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy