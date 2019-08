V Praze od ledna uzavřelo partnerství 64 párů

V Praze od začátku roku do 9. srpna uzavřelo registrované partnerství 64 párů. Loni za stejné období to bylo o deset párů méně, zjistila na matričním úřadu Prahy 1. Do registrovaného partnerství vstupuje více mužů než žen, v hlavním městě to od ledna bylo 38 párů, zatímco ženských registrovaných partnerství eviduje úřad 26.

Registrované partnerství loni od ledna do 9. srpna uzavřelo 33 mužských párů, ženských bylo o 12 méně. Za celý loňský rok úřad Prahy 1 registroval 90 párů, z toho 58 mužských a 32 ženských, uvedl za oddělení vnějších vztahů radnice Martin Šebesta. Podle údajů ministerstva vnitra v loňském roce v České republice prohlášení o vstupu do partnerství učinilo 297 párů.

V Praze je možné registrované partnerství uzavřít výhradně v první městské části, na místě trvalého pobytu nezáleží. Za vstup do partnerství úřad nevybírá správní poplatek.

Registrované partnerství je v České republice možné uzavírat od roku 2006, od ledna 2014 páry mohou prohlášení o vstupu do partnerství učinit na matričním úřadě bez ohledu na trvalé bydliště. Přesto je v každém kraji jen jeden matriční úřad, který registraci provádí. Toto omezení je jedním z bodů kritiky iniciativy Jsme fér, která bojuje za manželství pro všechny. Pověření více nebo dokonce všech úřadů v této věci se ale pravděpodobně v blízké době neuskuteční. "V České republice v roce 2018 bylo na území České republiky uzavřeno v průměru 21 partnerství před jedním registrujícím matričním úřadem. Podle našeho názoru je stanovený počet registrujících úřadů dostačující," uvedlo na dotaz tiskové oddělení ministerstva vnitra.

Poslanci se také stále nedohodli, zda uzákonit sňatky stejnopohlavních párů. V souvislosti s právě konaným festivalem Prague Pride tento fakt kritizoval mimo jiné pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Registrované partnerství nezaručuje na rozdíl od manželství například právo na společné osvojení dítěte nebo na vdovský či vdovecký důchod.