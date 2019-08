V Praze přibývá napadení strážníků městské policie. Mezi agresory jsou muži i ženy

V hlavním městě přibývá napadení strážníků městské policie (MPP). Od ledna do konce července to bylo čtyřicet případů, loni jich bylo za celý rok 65. Informovala o tom mluvčí městské policie Irena Seifertová. Městská policie se dlouhodobě potýká s nedostatečným počtem zaměstnanců. MPP chybí 350 strážníků do ideálního stavu 2520 zaměstnanců.

"Fyzických útoků na strážníky pražské městské policie přibývá. Slovní útoky na ženy a muže v uniformách ani nepočítáme," řekla Seifertová.

Slovní i fyzické útoky eviduje MPP každý den. "Mezi agresory jsou jak muži, tak ženy. Agresivní jsou nejen ti pod vlivem alkoholu či drog," uvedla mluvčí.

Městská policie hledá nové zaměstnance, podstav se snaží řešit řadou bonusů k platu včetně příspěvků na bydlení či dopravu. Za první pololetí letošního roku projevilo zájem o práci u městské policie 800 lidí. Z nich se testů zúčastnilo 200 a prošlo jimi 47 uchazečů. Někteří z nich ale nakonec do služby nenastoupí, neboť nezvládnou následný výcvik, a to například i kvůli množství legislativy, které musí nastudovat. Nástupní plat k MPP je po absolvování výcviku a započtení bonusů 39 tisíc korun.