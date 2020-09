V Praze se budou starší děti zřejmě učit v rouškách

Na druhém stupni základních škol a na středních a vysokých školách v Praze bude kvůli šíření koronaviru zřejmě zavedena povinnost plošného nošení roušek, tedy i ve třídách při vyučování. Oznámit to mají ve čtvrtek odpoledne pražští hygienici. Sdělil to primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Nyní je v celé zemi povinnost nosit roušku ve společných prostorách škol mimo třídy, tedy na chodbách či toaletách. Praha je epidemií nejhůře postiženým regionem v Česku.

"Na základě našeho čtvrtečního jednání pražská hygienická stanice zvažuje zavedení roušek ve všech školách, kromě prvních stupňů základních škol. To znamená, že by je žáci druhého stupně základních škol, všech středních i vysokých škol museli nosit nejen ve společných prostorách, ale i ve třídách," sdělil Hřib. Kdy hygienici své rozhodnutí zveřejní, neuvedl.

Úmysl zavést roušky i při vyučování potvrdil ve středu předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý s odvoláním na hlavní pražskou hygieničku Zdeňku Jágrovou. "V té souvislosti jsme se bavili o tom, jak dlouho by to mohlo trvat, a ona mi řekla, že to vypadá na delší dobu," řekl.

Respirátory pro učitele

Ministerstvo školství v uplynulých týdnech nabídlo Praze respirátory FFP2 pro pracovníky ve školách. Obě strany se domluvily na dodávce pomůcek asi pro 44 tisíc zaměstnanců. Kdy je Praha dostane, není jasné, záleží na rozhodnutí vlády. "Zatím nemáme na skladu respirátory nabízené ze státních hmotných rezerv pro učitele od ministerstva školství. Nemáme nyní zpětnou vazbu o tom, kdy to projedná vláda," uvedl Hřib.

Vedení města ve čtvrtek s hygieniky jednalo rovněž o nutnosti testovat pracovníky v domovech pro seniory. "Aktuálně zajišťujeme možnost zajištění odběrů. Chceme zamezit, aby se nákaza covid-19 dostala do domovů seniorů, protože by to pro tuto křehkou skupinu bylo fatální," uvedl Hřib. Město již u pražských laboratoří ověřovalo možnosti spolupráce. Pozitivní odezvu zaznamenalo pouze od dvou z nich. "Z mého pohledu to vnímám tak, že jejich kapacity už jsou na hraně," dodal primátor.