V Praze se srazily vlaky, 25 zraněných, jeden strojvůdce asi pod vlivem alkoholu

Na viaduktu v pražské Libni na Balabence se dnes ráno srazily dva osobní vlaky. Záchranáři na síti X kolem 10:00 uvedli, že zatím z místa nehody převezli do nemocnic 25 převážně lehce zraněných lidí, hlavně s pohmožděninami, úrazy končetin a hlavy. Počet zraněných se ale ještě může změnit. Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda ČTK řekl, že jeden z vlaků narazil do stojící soupravy. Dechová zkouška na alkohol jednoho ze strojvedoucích byla pozitivní, policisté ho proto převezli k lékařskému ošetření s odběrem krve. Druhý strojvůdce byl v zácviku, řekl ČTK mluvčí pražské policie Jan Daněk. Zhruba dvě stovky lidí z obou vlaků přepravil evakuační vlak Českých drah do Vysočan.

I někteří z nich podle vyjádření záchranné služby potřebují ošetření, například kvůli nevolnosti nebo zranění hlavy. Hasiči jim také nabídli pomoc psychologů a krizových interventů. Provoz na trati byl po nehodě zastaven, během dopoledne se postupně obnovuje. Policisté dočasně uzavřeli i provoz v Čuprově ulici pod mostem.

"Dnes, přibližně v půl osmé ráno, došlo ke střetu vlaků Českých drah a dopravce KŽC v Odbočce Balabenka v Praze. Aktuálně je přerušen provoz mezi Vysočany a Holešovicemi a také mezi Masarykovým a hlavním nádražím. Pro vlaky je v odřeknutých úsecích k dispozici MHD Praha, jsou uznávány jízdenky ČD," informoval ČTK mluvčí Českých drah Filip Medelský. V 09:40 byl provoz mezi hlavním nádražím a stanicí Praha-Holešovice obnoven po jedné ze dvou traťových kolejí.

Pražská záchranná služba uvedla na síti X, že na místo vyslala kromě několika záchranářských a lékařských posádek i speciální vůz Fénix. Vyhlásila traumatologický plán pro mimořádné situace. Zraněné postupně převážela do pražských nemocnic. Všichni byli při vědomí a mimo ohrožení života. "Z Balabenky odsunuto celkem 25 pacientů. Ostatní cestující z vlaků byli evakuačním vlakem převezeni do Vysočan," informovala záchranná služba hlavního města. I někteří z evakuovaných cestujících potřebují pomoc zdravotníků, mimo jiné kvůli úrazům hlavy či nevolnosti. Počet zraněných se tak ještě může zvýšit.

Policisté srážku vlaků prověřují pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Zatím zjistili, že u jednoho ze strojvůdců prokázala dechová zkouška přítomnost alkoholu, proto ho převezli k lékařskému vyšetření včetně odběru krve. Druhý strojvůdce byl podle policejního mluvčího v zácviku. Příčinu a okolnosti nehody zjišťují kriminalisté společně s pracovníky Drážní inspekce.

Pražští i drážní hasiči z viaduktu přepravovali zraněné, některé s pomocí výškové techniky. Pomáhali také s evakuací cestujících, kteří mohli využít i služeb psychologů z posttraumatického týmu. Poté odstraní obě soupravy z trati.

Kvůli srážce vlaků byla v obou směrech uzavřena Čuprova ulice v úseku ulic Na Žertvách - Povltavská, oznámila společnost TSK Praha i policie. V ulici byla hasičská technika včetně vysokozdvižných plošin a žebříků pro přepravu zraněných z mostu, kde se kolize stala. Kvůli uzavřené Čuprově ulici podle Ropidu kolabovala doprava v severní části Prahy, autobusy i tramvaje tam nabíraly zpoždění. Před 11:00 byl provoz v ulici obnoven v obou směrech.

Po srážce vlaků stála železniční trať v oblasti Balabenky, podle Českých drah nejezdily vlaky mezi Vysočany a Holešovicemi a také mezi Masarykovým a hlavním nádražím. Vlaky od Kralup byly zkráceny do Holešovic, vlaky od Lysé a Neratovic končily ve Vysočanech. "Linka S49 nejede v úseku Holešovice - Libeň," informovala společnost Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí. Lidé mohli využít MHD. Správa železnic provoz v místě nehody postupně obnovuje.