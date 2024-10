V Praze začala konference Policie ČR a Interpolu o zmanipulovaných sázkách

V Praze dnes začala ve spolupráci s Policií ČR a Interpolem celosvětová konference o problematice sázek na zmanipulovaná sportovní utkání. Účastní se jí také zástupci některých sportovních svazů včetně Českého olympijského výboru (ČOV) a Národní sportovní agentury (NSA). Představitelé na dnešní tiskové konferenci řekli, že si chtějí vyměnit zkušenosti a reagovat na žebříček společnosti Sportradar, v němž Česku patří podle počtu podezřelých případů nelichotivé druhé místo.

"Česká republika je v souvislosti s nelegálním ovlivňováním zápasů a konferencí Interpolu spojená dvěma symboly. První, na který jsme pyšní, je stále silnější pozice Česka v Interpolu spojená i s odkazem viceprezidentky Interpolu Šárky Havránkové. Ten méně pozitivní symbol je, že pokud jde o ovlivňování zápasů, pohybuje se Česko v rankingu Sportradaru na nejčelnějších příčkách," uvedl policejní prezident Martin Vondrášek.

Podle pořadí Sportradaru, který vyhodnocuje pro sportovní svazy a sázkové kanceláře data z celého světa, je na tom hůře jen Brazílie. V jihoamerické zemi vloni švýcarská společnost upozornila na podezřelé aktivity u 109 zápasů. V Česku mělo jít o 67 případů, třetí jsou Filipíny s 65.

"Trestná činnost s tím spojená je specifická tím, že je téměř vždy organizovaná. Propojuje lidi, kteří provozují sport, ale jsou i v zákulisí, a zpravidla je organizovaná mezinárodně. Máme zkušenosti, kdy se v jedné zemi ten sport hraje, ve druhé se sází a ve třetí sídlí provozovatel té sázkové kanceláře," uvedl Vondrášek.

"Předmětem zájmu jsou soutěže a zápasy hrající se na území České republiky. Zpravidla vše, co s tím je spojeno, ať už je to konkrétní sázková kancelář, nebo místo, kde se ty sázky provádí, tak je dost často mimo Českou republiku," doplnil Vondrášek.

Trestná činnost na zápasy probíhá převážně v on-line prostředí. To vyšetřujícím orgánům ztěžuje prokazování. V posledních letech se také více páchá na nižších úrovních jednotlivých národních soutěží. "A to nemluvím jen o fotbale, ale i sportech, které u nás nejsou tak populární, jako je například ping pong," podotkl Vondrášek.

Sázky na zápasy v Česku přicházejí i z oblasti Asie. "Pokud budete sázet v Česku, musíte mít účet u banky a jste velmi poctivě registrován. Zatímco v některých asijských zemích takovéto registrace neexistují. A stolní tenis je tam velmi oblíbený sport," vysvětlil ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiří Mazánek.

Konference v Praze se účastní přes sto delegátů ze 46 zemí. Přítomný je také koordinátor pro finanční kriminalitu v Interpolu Tomonobu Kaja. Zasedání potrvá do čtvrtka.

"Čekám od ní minimálně tři přínosy. Že si tu budeme moci vyslechnout informace 'Modus operandi' ovlivňování zápasů v dalších 46 členských státech Interpolu. Nebo si budeme moci uspořádat řadu bilaterálních mítinků, kde česká policie s partnery z ostatních členských států bude projednávat konkrétní případy. A to nejen s orgány vymáhajícími právo, ale i se sportovními organizacemi," řekl Vondrášek.

Čtrnáctého ročníku konference se účastní i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval nebo šéf Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. "Match fixing je to pro nás zásadní věc, protože sport je postavený na principech fair play a takové věci podstatu sportu ničí. Snažíme se pracovat nejen na potírání trestné činnosti, ale i prevenci ve sportu. Tato konference je pro nás nejen skvělá příležitost se hlouběji dostat do problematiky, ale zároveň přivítat ty největší odborníky," uvedl Kejval.

Pořádání akce přivítal i Šebek, podle nějž NSA dělá konkrétní kroky pro zlepšení. "Match fixing jsme zařadili mezi pět oblastí, kterým se NSA věnuje, stejně jako je potírání dopingu, snaha o zajištění genderové vyváženosti či kultivace diváckého prostředí. Všechny tyto pozice zaštituje takzvaná Platforma bezpečného sportu, jejímž výsledkem by mělo být zřízení pozice národního 'safeguarda' Národní sportovní agentury, do jejíž kompetence by i případné podezření na rizikové chování spojené se sázením a ovlivňováním zápasů patřilo," doplnil Šebek.