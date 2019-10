V Praze začala zádušní mše za Karla Gotta

Ve svatovítské katedrále začala hodinu před polednem zádušní mše za zesnulého zpěváka Karla Gotta.

V první řadě usedla vdova Ivana, Gottovy dcery Charlotte Ella, Nelly Sofie, Dominika a Lucie, prezident Miloš Zeman, český a slovenský premiér Andrej Babiš a Peter Pellegrini. Liturgického obřadu se zúčastnili i Gottovi přátelé, spolupracovníci, zpěváci, herci, sportovci a další osobnosti veřejného života. Mši zahájil kardinál Dominik Duka, který poděkoval bohu za dar života, kterým byl Gottův život. Zpěvák zemřel v kruhu své rodiny po těžké nemoci 1. října, bylo mu 80 let.

Duka uvedl, že Gott proslavil Česko po celém světě a lidé budou ještě léta naslouchat jeho písním. Připomněl Gottův "dar krásného hlasu, umění interpretace a úsměv spojený s noblesou, kterými naplňoval radostí miliony posluchačů". "Uznával hodnoty, které činí lidský život krásný a bohatý," řekl. Gott měl podle něj rád své přátele a miloval svou rodinu. "Dokázal spojovat lásku s úctou a respektem," uvedl kardinál. V souvislosti s kritiky legendárního zpěváka zmínil i biblická slova Ježíš Krista o tom, aby lidé nesoudili, aby nebyli souzeni.

Úryvky z evangelia přečetla zpěvačka Eva Pilarová, přímluvné motlitby přednesli také herečka a někdejší první dáma Dagmar Havlová a herec Jiří Bartoška. Píseň Ave Marie zazpívala zpěvačka Lucie Bílá, operní pěvci Štefan Margita a Eva Urbanová společně zazpívali skladbu Panis angelicus (Andělský chléb) od Césara Francka a Lucie Bílá s Vojtěchem Dykem píseň Pie Jesu. Se zpěvákem se v projevu rozloučila herečka Jiřina Bohdalová.

Do obřadu se zapojili i ošetřující lékař a zdravotní sestry ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří se o zpěváka starali v posledních dnech života. Ošetřovatelky přinesly eucharistie pro svaté přijímání při dnešní mši.

Gottova rakev je pokryta kyticí bílých růží, v její blízkosti je umístěna velká černobílá zpěvákova fotografie a také státní vlajka, která symbolizuje, že pohřeb Gotta se odehrává se státními poctami.

Veřejnost nemá přístup

Do katedrály byly pozvány stovky hostů, veřejnost nemá na mši přístup. Lidé mohou ale dění uvnitř chrámu sledovat na velkoplošných obrazovkách umístěných na nádvoří u katedrály a na Hradčanském náměstí nebo v přímém televizním přenosu.

Po zádušní mši se bude konat ještě poslední rozloučení v kruhu nejbližších, které se podle informací Práva uskuteční v motolském krematoriu v Praze.

Veřejnost se mohla s oblíbeným zpěvákem, který se významně zapsal do historie české populární hudby posledních šesti desítek let, přijít rozloučit v pátek do paláce Žofín. Poklonit se zesnulému přišlo zhruba 49.000 lidí. V Praze je možné Gotta uctít také na pietním místě v Kinského zahradě, lidé stále chodí také k jeho vile na Bertramce a na další místa v jiných městech.

Hrad je dnes kvůli obřadu částečně uzavřen, pro turisty se znovu otevře od 14:00. Na dnešek vyhlásila vláda i den státního smutku, vlajky na státních institucích visí na půli žerdi.