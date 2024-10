V Praze začíná 12. ročník Signal Festivalu, nabídne 22 audiovizuálních instalací

V Praze dnes začíná 12. ročník Signal Festivalu, potrvá do neděle 13. října. Letos představí 22 instalací audiovizuálního umění. Patnáct z nich bude volně přístupných, dalších sedm se vstupenkou. Součástí festivalové trasy přes Hradčany bude poprvé Pražský hrad. Druhá trasa povede centrem města, kde pokračuje i spolupráce s multimediálním souborem Laterna magika.

Současně s festivalem se uskuteční první ročník konference Signal Forum s přednáškami odborníků na technologie nebo nová média.

Slavnostní zahájení festivalu je naplánované na 19:00 před Arcibiskupským palácem na Hradčanském náměstí. Je přístupné zdarma. K vidění bude videomapping nazvaný Eternal Recurrence (Věčné opakování) od digitálního tvůrce Filipa Hodase s hudebním doprovodem producenta a dýdžeje Pavla Ridošky.

Dvoukilometrová trasa přes Hradčany nabídne sedm instalací. První zastávkou je Jízdárna Pražského hradu s barevnou projekcí složenou z prvků pražské architektury od korejské umělkyně Seohyo. V galerijní zóně je možné navštívit Národní galerii s monumentálními objekty Jiřího Příhody ve Šternberském paláci a interaktivní projekcí Michaela Bielického a Kamily B. Richter ve Schwarzenberském paláci. Lidé se také dostanou zdarma do Jižních zahrad Pražského hradu, kde uvidí objekt zrcadlící své okolí od španělského studia SpY. Trasa končí v galerii Kunsthalle Praha, kde je výstava britského uskupení UVA.

Na druhé trase návštěvníci uvidí například videomapping The Rhythm of the Ocean (Rytmus oceánu) španělsko-dánského vizuálního dua Desilence na fasádě městské knihovny na Mariánském náměstí. V barokním refektáři dominikánského kláštera bude zvuková instalace Silent Echoes (Tichá echa) od průkopníka zvukového umění Billa Fontany. Trasu centrem uzavírá zastávka v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

S orientací návštěvníkům pomůže festivalová mapa, kterou najdou u každé instalace, na webu festivalu nebo v jeho aplikaci. Připravený je také tištěný průvodce.