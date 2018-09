V Praze žijí zvláštní lidi, zaznělo v Aréně Jaromíra Soukupa

V úterní Aréna Jaromíra Soukupa se jako obvykle strhla bouřlivá debata na taková témata, jakýma jsou EET, nový ministr zahraničí, ale došlo třeba i na legalizaci marihuany. Na palčivé dotazy moderátora Jaromíra Soukupa a také všudypřítomného publika odpovídali ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok, místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura, místopředseda ODS Martin Baxa, místopředseda Pirátů a předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek, senátor za KDU-ČSL Jiří Čunek a poslanec za hnutí Starostové Petr Pávek.

Průvodce pořadu Jaromír Soukup hned v úvodu zmínil jméno kandidáta na post ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), o němž se spekuluje, že je pouze prodlouženou rukou Miroslava Pocheho, kterého do též funkce odmítl již dříve jmenovat prezident Miloš Zeman. "Znáte ho?" provokativně se obrátil na hosty Soukup. "Neznám," upřímně kontroval zástupce vlády Dan Ťok a dodal, že ho poprvé viděl až jako zástupce daného ministerstva.

Podobně se vyjádřil i Tomio Okamura, který si navíc přisadil, že jakýkoliv ministr z ČSSD je pro stranu SPD nepřijatelný, protože jejich program schvaluje migraci. "Je to urážka české diplomacie," nebral si servítky. "Z Babišova pohledu to chápu, on potřeboval podržtašky, co budou mlčet," dodal jízlivě směrem k současnému premiérovi.

"Pana Petříčka jsem si proklepl a je úplně čistý, pouze třikrát kandidoval a neprošel ani jednou. A také daroval ČSSD 700 tisíc korun během šesti let," vzal si opět slovo Soukup a zmínil divné pohyby na účtech mezi nominantem ministerstva a jeho stranou, které ovšem mohou, ale také nemusí cokoliv znamenat.

Své k tomu řekli i Piráti ústy Jakuba Michálka, jehož zaslaný dokument na Hrad patřil mezi argumenty, proč Poche nebyl nakonec jmenován. Ten upozornil na to, že Poche je ústřední postavou ČSSD v Praze a nebál se ho označit kmotrem, přičemž právě o Petříčkovi se říká, že má k původnímu kandidátovi na "zahraničí" velmi blízko.

Nedostatek školek pro velký počet dětí

Další diskuze strhla kolem nedostatku školek v souvislosti s tím, že v roce 2017 došlo na 53 tisíc svateb - což je nejvíce za posledních deset let. Soukup z těchto čísel správně vyvodil, že by se v budoucnu mohly zvyšovat počty dětí a již nyní je sehnat místo ve školce místy nadlidský výkon, protože prostě volné kapacity nejsou.

Jako první dostal slovo Jiří Čunek, který se navezl do Prahy. "To se dá ale naplánovat dobře," neviděl v tom problém. "Mimo Prahu to funguje. V hlavním městě žije taková zvláštní skupina lidí, volí zvláštní politiky, pak se tu krade a dělají si z toho srandu po celé republice. Metropole z politického hlediska se prý zlepšuje, ale zatím to není vidět. Školky jde naplánovat lehce, bohužel se domnívám, že rovnice svatba se rovná dítě, neplatí, protože zdejší populace vymírá. Ale jediná Praha na sebe nasává lidi, tak by snad školky měla zvládnout," zamyslel se populární lidovec.

EET je "buzerace" občanů

Po školkách následovala výměna názorů ohledně EET a překvapivě přinesla i pobavení v aréně. To vyvolala reakce Pirátů, kteří přišli s hodně netradičním řešením, jak navýšit příjmy do státní pokladny jiným způsobem než je právě zmiňovaná elektronická evidence tržeb. "Kvůli EET jsme prý vybrali 5 miliard, ale přes daňové ráje uteklo okolo 50 miliard. Víte, kolik peněz by se vybralo na legalizaci a regulaci konopí? Každý mladý by si zahulil a byly by z toho přibližně čtyři miliardy a ještě by se dal regulovat černý trh," uvedl Michálek.

Ale například Dan Ťok nevidí na EET nic škodlivého. "Nemá funkci pouze pro výběr peněz, ale má srovnat podmínky pro všechny podnikatele v zemi. Co je na tom špatného?" namítal ve slovní přestřelce, kde čelil většině. Mezi jeho oponenty patřil i lídr SPD Okamura. "Babiš si vzal příklad v krachujícím Chorvatsku, my to chtěli jako v Německu. Tam to mají malé podniky spočítané paušálně podle oboru. Kdyby to tu bylo paušálně, nepřibude tolika úředníků, nebude vyšší byrokracie," dodal.

"Je to sprostá buzerace občanů, a že to ministryně zastřeší, je skandál," nadával na systém Petr Pávek v reakci na Soukupův dotaz, jestli to je, nebo není buzerace občanů, chtít po svatebčanech účtenky. "Stát sice daně musí vybírat, ale tohle (EET) považuji za škodlivé vůči malým podnikům. Není dobré si vynucovat na malých investice okolo dvaceti tisíců korun na EET. Jsem si jistý, že peníze by se vybraly i bez toho," doplnil.

