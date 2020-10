V Praze zvažuje uzavření do konce roku téměř polovina hotelů

O dočasném uzavření do konce roku uvažuje 47 procent hotelů v Praze, v regionech je to 30 procent. Dalších deset procent hotelů je zavřeno už od března. Obnovení oboru bude trvat minimálně tři roky. Češi zahraniční klientelu nejsou schopni nahradit. Zásadní pro oživení hotelnictví bude obnovení leteckých spojení s Prahou. Na kongresu For Gastro & Hotel, který se uskutečnil v rámci stejnojmenného veletrhu v pražských Letňanech, řekl ve čtvrtek prezident Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) Václav Stárek.



Většina hoteliérů podle aktuálního průzkumu AHR odhaduje svou návštěvnost do konce roku mezi šesti a deseti procenty. Navíc téměř zcela zmizely firemní akce, využití konferenčních prostor je od začátku roku na deseti procentech. Velmi špatnou situaci potvrdil relax park Modrá stodola v Horoměřicích u Prahy. Zaznamenal propad o 90 až 95 procent. Na podzim měl plánované firemní akce za zhruba dva miliony korun, většina je zrušena, zbyly dvě malé za přibližně 60 tisíc korun, uvedl obchodní ředitel Modré stodoly Martin Herzman.

Podstatná je péče o stálé zákazníky

Vláda pro ubytovací zařízení připravila několik podpůrných aktivit. Trvale podle Stárka pomůže snížení sazby DPH na deset procent. Program COVID ubytování využilo nebo se k tomu chystá 85 procent podnikatelů. O dotaci z programu COVID nájemné požádalo 12 procent provozovatelů ubytovacích zařízení. Příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné využilo 21 procent lidí z oboru. Uplatnění zpětné daňové ztráty plánuje využít pět procent podnikatelů.

Obecná rada k prosperitě podle Stárka není. Lidé podle něj budou stále vyhledávat wellness. Podniky, které mají širší nabídku služeb, na tom budou podle Stárka lépe, stejně jako na tom mohou být v současné době lépe menší podniky oproti velkým. Důležitá je péče o stálé zákazníky. Zařízení se budou také muset adaptovat na epidemiologickou situaci. Zákazníky bude nutné přesvědčit, že provoz je bezpečný. Podnikatelé tak budou muset reagovat na změny v preferencích hostů.

Rekonvalescence odvětí bude podle Stárka velmi pomalá. Na čísla z loňska se nebude možné pravděpodobně dostat dříve než v roce 2023. Větší orientace bude na domácí cestovní ruch. Nyní je to podle něj poměr na polovině, ale potenciál ke zvýšení tu je, dodal.