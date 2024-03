V pražských Letňanech dnes začíná 14. ročník cyklistického veletrhu For Bikes

V letňanském areálu PVA Expo Praha se dnes zájemcům otevře 14. ročník cyklistického veletrhu For Bikes. Kromě jízdních kol, elektrokol a koloběžek pro děti i dospělé do neděle nabídne také výběr cyklistického oblečení, navigací nebo zájezdů.

V sobotu se pak tradičně uskuteční 45 kilometrů dlouhý závod na horských kolech a gravelech, tedy kolech vhodných na městské cesty i do terénu, který povede z výstaviště do Lesoparku Letňany a zpět. Vyplývá to z informací na webu akce.

Návštěvníkům organizátoři připravili také doprovodný program. Například dnes se mohou těšit na rozhovor s nejúspěšnějším trenérem československé dráhové cyklistiky Pavlem Vršeckým nebo bývalým cyklistou Františkem Raboňem. Startovné na závod, který se uskuteční v sobotu, je pak možné zakoupit i na místě. V případě horských kol (MTB) budou muži soutěžit ve čtyřech kategoriích, ženy v jedné. U gravelů mají muži i ženy vyhrazenou jednu kategorii. Závod podle organizátorů začne v 11:00 a limit dojetí do cíle stanovili na 13:30.

Loni veletrh podle informací na webu přivítal zhruba 19.000 návštěvníků. Dnes a v sobotu je přístupný od 10:00 do 18:00, v neděli se uzavře o dvě hodiny dříve.