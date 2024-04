V pražských Letňanech dnes začínají veletrhy For Beauty a For Kids

Prostory letňanského výstaviště PVA Expo Praha ode dneška zaplní také obchodníci s kosmetikou a potřebami pro děti. Do soboty budou moci zájemci navštívit veletrh péče o pleť, kadeřnictví či nehtového designu For Beauty a o den později skončí For Kids, který rodičům a dětem napříč věkem vedle hraček přinese i výběr her nebo oblečení. Vyplývá to z informací na webu výstaviště.

Od čtvrtka do neděle se v PVA Expo dále koná chovatelský veletrh For Pets. Na všechny akce návštěvníkům stačí jedna vstupenka.

Veletrh For Beauty představí mimo jiné nejnovější trendy v anti-aging a dermo kosmetice, modelaci postavy či wellness. Vedle toho například Česká podiotrická společnost nabídne přednášky o využití bylin v pedikúře a seznámit se bude možné s tipy na svatební účesy. Součástí veletrhu jsou dále soutěže v malování na tělo Bodyart Czech, pánském holičství Barber Battle a modelaci nehtů Czech Nail Cup. Loni na podzim veletrh podle informací na webu navštívilo 10.289 lidí. Jeho tváří byla tehdy Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová, nyní to je modelka Karolína Mališová.

Veletrh For Kids je výběrem kočárků a dětského nábytku otevřený také nastávajícím maminkám a tatínkům. "Rodiče budou mít možnost poradit se s odborníky, jak vybrat správné hračky svým dětem na míru nebo jak kombinovat stravu tak, aby nejen nejmenší členové rodiny konzumovali chutně a zároveň zdravě," sdělili na webu organizátoři ze společnosti ABF, která areál PVA Expo Praha provozuje. Menší návštěvnici pak budou moci vyzkoušet chemické pokusy, zajezdit si na dětských motorkách nebo ponících.

Společnost ABF se předloni dostala do zisku 5,3 milionu korun. V roce 2021 vykázala ztrátu 22,4 milionu korun. Předloni jí meziročně vzrostly také tržby, a to o 76 procent na 285,6 milionu korun, vyplývá z účetní závěrky.