V Předlicích hořel dům. Na místě bylo dvacet zraněných

Dvě desítky zraněných si vyžádal čtvrteční ranní požár bytového domu v ústecké čtvrti Předlice. Všichni se nadýchali kouře. Dvě děti jsou ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče v ústecké Masarykově nemocnici, řekl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Hořet začalo kolem šesté hodiny, hasiči dostali oheň pod kontrolu asi po 40 minutách.

Ohnisko požáru bylo zřejmě ve druhém patře menšího třípatrového domu v Hrbovické ulici. Na oheň podle policejní mluvčí Veroniky Hyšplerové upozornil před půl sedmou projíždějící řidič. "Bylo evakuováno 18 lidí, z toho většina dětí," uvedla Hyšplerová.

Záchranná služba podle mluvčího Prokopa Voleníka převezla do nemocnic v Ústí nad Labem, Teplicích a Děčíně 20 zraněných - 11 dětí a devět dospělých. "Šlo především o nadýchání zplodinami jak v lehké, tak těžké formě. Dvě děti byly intoxikovány těžce a byly převezeny na jednotku intenzivní péče Masarykovy nemocnice," doplnil Voleník.

Ústecká nemocnice má podle mluvčího Krajské zdravotní Iva Chrásteckého v péči 13 lidí, z toho sedm dospělých. "Závažnost jejich stavu lze hodnotit jako lehkou a po vyšetření a inhalaci kyslíku budou propuštěni domů. Šesti přivezeným dětem ve vážném stavu se intenzivně věnuje personál dětské kliniky Masarykovy nemocnice," doplnil Chrástecký.

Podle operačního důstojníka krajských hasičů na místě zasahovalo pět jednotek, oheň dostaly pod kontrolu asi po 40 minutách. Zásah byl podle hasičů náročný. "Chodba byla hodně zakouřená, do poslední chvíle se nevědělo, kolik lidí tam je. Až když se kluci dostali dovnitř a začali je vyhledávat, tak nacházeli spoustu dospělých i dětí. Prvotní, co bylo, že vytáhli děcka, u čtyřech musela být provedena resuscitace, byly ohroženy na životě. Děti byly nad místností, kde hořelo. Měly tam dvě místnůstky, kde to fungovalo asi jako místo na spaní," uvedl velitel zásahu hasičů Michal Nejedlý. Příčinu požáru teď budou zjišťovat vyšetřovatelé.

Podle katastru nemovitostí patří dům společnosti z Prahy. Majitel se podle místostarosty centrálního městského obvodu Karla Kariky (PRO!Ústí) o obyvatele postará. "Sehnali jsme ubytování, ale nebude potřeba. Majitel objektu, který vyhořel, poskytne lidem ubytování v jiném domě, který tady nedaleko také vlastní," uvedl Karika. Podle informací, které má od správce domu, neměla minimálně část lidí v domě vůbec být. "Lidé, kteří byli převezeni do nemocnic, tady nebyli hlášeni a podle správce v domě být vůbec neměli. Dům se připravuje k opravě," doplnil Karika.

Kvůli zásahu záchranných složek je Hrbovická ulice v okolí požáru uzavřena, bylo odpojeno i trolejbusové vedení.

Předlice jsou považovány za sociálně vyloučenou lokalitu. Většina domů tu byla před lety privatizována, řada z nich měnila majitele opakovaně.