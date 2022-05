V Přerově se pokusil bezdomovec zabít druhého, je ve vazbě

Policisté obvinili z pokusu vraždy jednatřicetiletého muže z Přerova, zaútočil podle nich na svého o devět let mladšího spolubydlícího z komunity bezdomovců. Mladíka pachatel podle kriminalistů nejprve vláčel na stahovací smyčce po zemi a poté jej udeřil kovovou tyčí do hlavy. V domnění, že je vrah, se pak šel udat na policii. Kriminalistům se však muže podařilo najít ještě živého, s těžkým zraněním byl převezen do nemocnice, řekl v pondělí novinářům šéf krajské kriminální policie Jan Lisický. Útočník skončil ve vazbě.

Incident se stal minulou sobotu, útočník se přišel policistům přiznat na přerovské obvodní oddělení. "Uvedl, že muže zavraždil téhož dne odpoledne poblíž železnice v Přerově - Lověšicích. Na místo okamžitě vyrazila policejní hlídka, která oblast prohledala. V prvním okamžiku nenašla žádnou oběť, ale na místě bylo značné množství krevních stop. Po dalším pátrání našli v blízkém stanu těžce zraněného, ale živého dvaadvacetiletého mladíka," uvedl Lisický. Policisté muži poskytli první pomoc a zavolali záchranou zdravotnickou službu, která muže s těžkými zraněními převezla do nemocnice.

Podle dosavadního vyšetřování útočník těžce snášel společné soužití s mladším spolubydlícím ve stanu. "Proto se rozhodl, že jej zabije. V průběhu dne si připravil potřebné nástroje a odpoledne posilněný alkoholem na mladíka zaútočil. Příprava byla poměrně pečlivá, nejprve si přichystal smyčku a mladíka, který dřepěl u ohně, pod pohrůžkou nožem donutil posadit se na židli. Stahovací smyčku mu hodil na krk a poté ho tři minuty vláčel po betonové podlaze, dokud mladík nepřestal jevit známky života. Poté oběť kovou trubkou vší silou začal bít do hlavy, je tam minimálně pět úderů do hlavy a krku," uvedl Lisický.

Podle kriminalistů se muž dopustil pokusu vraždy po předchozím uvážení, hrozí mu 12 až 20 let. Muž byl v minulosti trestně stíhán, ale jen pro majetkovou trestnou činnost.

Podle dostupných informací jde o druhý pokus vraždy v Olomouckém kraji, na začátku dubna obvinili kriminalisté ze stejného trestného činu dvaatřicetiletého muže, který podle nich po předchozím osobním sporu zaútočil nožem v Prostějově na pětatřicetiletého kolemjdoucího a vážně ho zranil. Statistiku nejtěžších trestných činů však v kraji nyní rozšířil devětadvacetiletý muž z Kostelce na Hané na Prostějovsku, který podle kriminalistů v pátek minulý týden zavraždil tři členy své rodiny, bratra, sestru a otce. Loni vyšetřovali kriminalisté čtyři pokusy o vraždu a dvě vraždy, všechny se podařilo objasnit.