V případu dvojnásobné vraždy seniorů navrhla žalobkyně zpřísnění - 30 let vězení

V případu dvojnásobné vraždy seniorů z roku 2019 ve Velké Pasece na Havlíčkobrodsku ve středu státní zástupkyně navrhla přísnější trest. Pro obžalovaného Tomáše Fialu navrhuje 30 let vězení, původně ho Městský soud v Praze loni v lednu poslal za vraždu a podvod na 23 let do vězení.

Pro obžalovaného Jiřího Nehybu navrhla pět let vězení a peněžitý trest pět milionů korun, tedy stejně, jako mu vyměřil soud v Praze. Oběma má také propadnout 1,5 milionu korun a mají nahradit škodu zaměstnavateli mrtvého a újmu pozůstalým ve výši několika set tisíc korun. Hlavní líčení ve středu pokračovalo u pobočky krajského soudu v Pardubicích závěrečnými řečmi.

Vrchní soud v Praze rozhodnutí městského soudu loni v červenci zrušil kvůli místní nepříslušnosti a předal případ k novému projednání ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

Podle obžaloby byla motivem činu snaha získat historickou vilu v Praze v hodnotě 22 milionů korun. Státní zástupkyně ve středu ve svém více než dvouhodinovém proslovu podrobně shrnula průběh vyšetřování a předložené důkazy. Podle ní tvoří ucelený rámec a uzavřený kruh, který dovolil postavit obžalovaného Fialu a Nehybu před soud. Obhajoba již dříve práci policie a některé důkazy zpochybňovala.

Obžaloba oba muže viní z toho, že zfalšovali kupní smlouvu na prodej vily a že Fiala majitelku domu a jejího druha odvezl do pronajaté chaty ve Velké Pasece na Havlíčkobrodsku. Tam je podle žalobců zavraždil, zatížil jejich těla závažím a shodil je z mostu do vody. V kauze figuruje také jeho tehdejší partner Jiří Nehyba obžalovaný z podvodu. V době vraždy byl v zahraničí.

Podle státní zástupkyně tvrzení obžaloby spočívá na mnoha zjištěních. Oba později zavražděné zachytila kamera 6. června 2019 v restauraci McDonald's u exitu z dálnice D1 poblíž vodní nádrže Švihov, jejich mobily zaznamenala naposledy přenosová buňka v obci Hněvkovice, pod níž patří i Velká Paseka. Tatáž buňka zachytila 6. a 7. června i mobil Fialy, jemuž druh ženy dvakrát volal. Chatu ve Velké Pasece si Fiala pronajal na 5. až 7. června. Při domovní prohlídce se v ní našly stopy prokazující, že jde o místo činu, i když bylo pečlivě uklizeno. Uvnitř se prokázaly stopy krve, podle analýzy DNA patřila zavražděnému muži.

Kamery také zaznamenaly Fialu a Nehybu, jak řídí auto patřící zaměstnavateli zavražděného, a to v maďarském městě Ostřihom. Vůz se v Maďarsku našel 13. června. Nehyba po zadržení převoz do ciziny společně s Fialovou připustil, jakoukoliv vinu ale odmítl.

Podle obžaloby chtěli oba obžalovaní získat cennou vilu v pražské Bubenči. Domlouvali se na tom s druhem majitelky, i když ta ji nechtěla prodat ani na nikoho převést. Na katastrální úřad v Praze byl 17. června 2019 doručen návrh na vklad vily na společnost patřící druhovi zavražděné za cenu 2,5 milionu korun. "Znalecký posudek prokázal, že návrh na vklad do katastru nepodepsali poškození, ale jejich podpisy byly zfalšovány," uvedla státní zástupkyně. Podle ní chtěli firmu i s vilou koupit obžalovaní, čemuž nasvědčují i pohyby na jejich účtech. Nehyba byl zapsán do obchodního rejstříku jako jednatel společnosti 6. srpna 2019.

Těla zavražděných byla nalezena až v polovině října ve vodní nádrži Švihov v hloubce asi 20 metrů. Byla zatížena betonový prefabrikátem a žulovým kvádrem. Už předtím byla na Fialu uvalena vazba a Nehyba byl zadržen, aby nemohli odcestovat do ciziny. Nehyba byl později stíhán na svobodě, Fiala je ve vazební věznici dosud. Fiala několikrát změnil výpověď, zpočátku přiznával, že zabil staršího muže, a to údajně v sebeobraně pohrabáčem potom, co podle něj muž svoji přítelkyni zavraždil. Později uvedl, že u smrti páru nebyl, v další verzi řekl, že druh svou přítelkyni zabil a on mu jen pomohl její tělo odklidit. Fiala po vznesení obžaloby z vraždy už nevypovídal, Nehyba obviněný z podvodu jakoukoliv vinu odmítl.