V Rožnově zastřelil muž svou družku a dvě děti,poté zbraň obrátil proti sobě

V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku zemřeli při násilném trestném činu čtyři lidé, dva dospělí a dvě malé děti. Podle policie devětačtyřicetiletý muž zastřelil svou pětatřicetiletou družku a své dvě děti. Poté zbraň obrátil proti sobě, uvedla policie na twitteru. Žena byla policistka. Policie případ předběžně kvalifikovala jako trojnásobnou vraždu.

Mluvčí krajské policie Simona Kyšnerová ve středu novinářům na místě řekla, že byla použita střelná zbraň. "V Rožnově pod Radhoštěm prověřujeme násilný trestný čin, při kterém přišly o život dvě dospělé osoby a dvě malé děti," uvedla dříve mluvčí. Situace byla podle ní pod kontrolou a lidem nehrozilo žádné další nebezpečí.

Před 17.00 Kyšnerová řekla, že kriminalisté budou pracovat nejméně do večera. "Na místě jsou specialisté, soudní lékaři, budou zjišťovat okolnosti činu. Jakmile budeme moci sdělit další informace k případu, poskytneme je," uvedla Kyšnerová. Přítomna je také Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Podle dostupných informací byl muž strážník. Děti, děvčátka, byly v předškolním věku čtyři a šest let.

Neštěstí se stalo v rodinném domě, jde o klidnou lokalitu s rodinnými domy. Ulice je uzavřená páskami z obou stran. Čin byl policii nahlášen ve středu kolem 10.00. Oznámili ho rodinní příslušníci, kteří našli těla.

Nejedná se o první letošní vícenásobnou vraždu na Vsetínsku. V obci Loučka koncem dubna podle policie jednatřicetiletý muž v rodinném domě usmrtil svou o rok starší ženu a jejich tři malé děti ve věku do pěti let. Poté nožem pořezal i sebe a nakonec způsobil výbuch domu. V červnu byl muž obviněn z vraždy a poslán do vazby.