V sociálních zařízeních zřejmě bude muset být požární signalizace

Pobytová sociální zařízení zřejmě budou muset být ze zákona vybavena požární signalizací. Povinnost zavede poslanecká novela, kterou ve středu schválila Sněmovna. V budovách s nejvýše 50 klienty by podle předlohy postačila čidla. Zařízení s vyšším počtem klientů by musela instalovat elektrickou signalizaci. Návrh nyní dostanou k posouzení senátoři.

"Cílem předloženého návrhu je zakotvení jasných podmínek pro včasnou výstrahu před mimořádnými událostmi u zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby," stojí ve zdůvodnění novely. Reaguje na loňský tragický požár ve Vejprtech na Chomutovsku. V domově pro mentálně postižené při něm zemřelo na místě osm lidí, další muž následně v nemocnici. Požár ve Vejprtech patří mezi nejtragičtější v Česku.

Pobytová sociální zařízení s elektrickou signalizací by byla napojena na pult centralizované ochrany na operačním středisku hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Povinnost by platila i pro současná zařízení sociálních služeb. Musela by ji splnit do tří let od nabytí účinnosti novely.

Předloha předpokládá, že na pulty centralizované ochrany hasičů by mohly být bezplatně připojeny rovněž elektrické požární signalizace v nemovitých národních kulturních památkách i v dalších vybraných nemovitých kulturních památkách. Novela také zavádí členění budov do kategorií z hlediska požární bezpečnosti. Pravidla by vydalo ministerstvo vnitra.