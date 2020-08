V soukromých mateřských školách je třikrát víc dětí než před deseti lety

V soukromých mateřských školkách roste počet dětí. Loni je jich navštěvovalo zhruba 12 900, což bylo třikrát víc než před deseti lety. Přibližně pětina dětí v soukromých školkách byla mladší tří let, zatímco ve veřejných školkách to bylo kolem 12 procent. Na úterní tiskové konferenci Českého statistického úřadu (ČSÚ) to řekla vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení Helena Chodounská.

Podle dat ČSÚ je v Česku asi 5304 mateřských škol, z nichž soukromé tvoří 3,5 procenta. Většina z 365 tisíc dětí ve školkách tak chodí do veřejných, které zpravidla zřizují obce. Církevní školky navštěvuje půl procenta, jejich podíl se podle Chodounské v posledních letech moc nemění. Proti tomu počet i podíl dětí v soukromých školách se stále zvyšuje.

"Soukromé mateřské školy loni navštěvovalo 12 900 dětí, což bylo třikrát víc než před deseti lety. Podíl dětí v soukromých školkách za tu dobu vzrostl z 1,3 na 3,5 procenta," uvedla Chodounská. Situace je ale v různých krajích odlišná. Nejvíc dětí chodí do soukromých školek v Praze, a to kolem 8,4 procenta, a ve Středočeském kraji, kde je to 5,2 procenta. Naopak v Pardubickém kraji je podíl dětí v soukromých mateřských školách na všech dětech ve školkách 0,8 procenta.

Větší šance na přijetí

Podle Chodounské mají rodiče v soukromých školách větší šanci než v případě veřejných školek, že se jim podaří zapsat i dítě mladší tří let. Jejich podíl v soukromých mateřinkách činí 19 procent, zatímco ve školkách zřizovaných obcemi je to kolem 11 procent.

Dvouletých dětí ve školkách v posledním desetiletí přibylo. Zatímco kolem roku 2010 do nich chodila zhruba čtvrtina dvouletých, nyní jsou to víc než dvě pětiny. Podle statistik ministerstva školství navštěvovalo loni mateřské školy zhruba 43 tisíc dvouletých dětí.

Vzhledem k tomu, že při zápisech mívají přednost děti starší, přijmou dvouleté hlavně v regionech, kde mají školky dost míst. Nejméně dvouletých je v mateřských školách v Praze, kde tvoří zhruba 8,3 procenta všech dětí. Pod republikovým průměrem je také Středočeský kraj, kde je to 9,3 procenta. Naproti tomu v Olomouckém kraji je to 15 procent.

Školky mohou dvouleté děti přijímat od roku 2005. Děti mladší tří let mohou chodit také do asi tisícovky dětských skupin, které mají kapacitu pro zhruba 15 tisíc dětí. Do konce srpna 2024 by ale měly v současné podobě přestat fungovat a podle návrhu ministerstva sociálních věcí by se měly proměnit v jesle. Měly by pak fungovat pro děti od půl roku do tří let. Návrh novely schválila vláda.