V tomto týdnu se v Česku ochladí, objeví se mrznoucí mlhy

V tomto týdnu se v Česku ochladí, přes den bude nejvýše 12 stupňů Celsia. Přes noc bude mrznout a řidiči si po ránu budou muset po celý týden dávat pozor na mrznoucí mlhy. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Větší srážky meteorologové neočekávají, ojediněle se může objevit jen mrholení. Podle dlouhodobého výhledu budou nadcházející čtyři týdny jako celek teplotně v normálu. Suché období vydrží do poloviny listopadu, více srážek než obvykle očekávají meteorologové až v závěru měsíce.

V minulém týdnu se teploty přes den pohybovaly až kolem 20 stupňů nad nulou. Tento týden už budou výrazně nižší. Od úterý do čtvrtka bude zataženo s teplotami většinou mezi čtyřmi až osmi stupni. Pouze při vyjasnění by se teploty mohly dostat na deset až 11 stupňů.

V pátek a o víkendu se obloha vyjasní a teploty zřejmě stoupnou na osm až 12 stupňů. Po celý týden se však budou objevovat mlhy, které budou podle meteorologů ráno mrznoucí. V noci a nad ránem totiž bude mrznout. V nejbližších dnech mohou teploty v noci klesat až na minus tři stupně a od pátku při vyjasnění až na minus pět stupňů.

V dlouhodobém výhledu počasí do konce listopadu ČHMÚ uvedl, že v prvních dvou předpovědních týdnech, tedy od 4. do 17. listopadu, očekává průměrné či lehce podprůměrné teploty. "V druhé polovině listopadu se nepředpokládají výrazné změny v teplotách a to znamená, že se na konci měsíce listopadu teploty dostanou i do nadprůměrných hodnot," podotkli odborníci. Noční teploty se podle nich budou většinou pohybovat kolem nuly, denní už budou zůstávat převážně pod deseti stupni Celsia. Dodali ale, že výraznější kolísaní teploty kolem těchto hranic v jednotlivých dnech nelze vyloučit.