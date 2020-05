V Třinci začala stavba repliky shořelého kostelíku

V třinecké části Guty začala stavba repliky vyhořelého dřevěného kostela. Dokončena bude do května příštího roku. První bohoslužba by se v novém svatostánku měla konat 23. května. Přesně na tento termín je naplánované vysvěcení kostela. Novinářům to při zahájení stavby řekl gutský farář Kazimierz Płachta.

"První termín vysvěcení byl naplánovaný na letošní říjen. To už víme, že se nestihne. Druhý chystáme na květen. To už by se mělo stihnout, i když třeba uvnitř kostela bude něco chybět," řekl farář.

Pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David řekl, že interiér kostela bude moderní v kombinaci s historickými prvky. "Bude to věrná replika kostela, ale bez věcí, které se postupem let přidávaly, jako například některé podpůrné trámy," řekl. Hrubá stavba podle něj vyjde na 20 milionů korun. Dalších šest až sedm milionů korun bude stát vybavení a technické zajištění. "Jako například požární nádrž na vodu," řekl David.

Velkou část nákladů pokryje pojistka. Vybavení kostela by se mělo platit z veřejné sbírky, kterou vyhlásilo město Třinec. Dárci už do ní poslali bezmála 3,8 milionu korun. "Přispěli dokonce i vězni z jedné věznice v Čechách," řekla primátorka Třince Věra Palkovská.



Cenná památka

Kostelík je podle ní pro Třinec něco jako rodinné stříbro. "Je to vlastně jediná taková historická památka, kterou Třinec má. Město v příštím roce oslaví 90 let od povýšení na město, kdežto gutský kostelík tady je od roku 1563," řekla.

V prvních týdnech budou stavbaři opravovat původní kamenné základy a budovat nové. V červenci by se na místo měla začít vozit dřevěná konstrukce kostela, která už je téměř hotová a složená v Hošťálkové na Vsetínsku.

Kostel ze 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Oheň způsobil škodu kolem 20 milionů korun. Krajský soud v Ostravě poslal za zapálení vzácného kostela tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka do vězení na 3,5 roku, osm a devět let. Nejvyšší trest dostal mladík, který akci vymyslel. Nejnižší trest soud uložil chlapci, který budovu zapálil, protože v době činu ještě nebyl plnoletý. Osmiletý trest dostal řidič, který všechny na místo přivezl.

Pomocný biskup David dnes řekl, že pachatelům už odpustil. "Odpustil jsem jim už dávno. Nemá smysl v sobě nosit zlo a zášť. Jedna věc je, že došlo k obrovské historické škodě. Na druhou stranu ale dokážeme kostelík postavit znovu. A zase se v něm budeme scházet," uvedl.