V Ústeckém kraji platí na Labi dál třetí povodňový stupeň, hladina řeky ale výrazně nestoupá

V Ústeckém kraji platí na Labi dál třetí, nejvyšší povodňový stupeň. Hladina řeky výrazně nestoupá. Druhý stupeň je stále na Ohři v Lounech a na Bílině v Trmicích na Ústecku. První stupně povodňové aktivity jsou na třech místech v regionu. Vyplývá to z informací na webu Povodí Labe. Na Ohři se situace podle Českého hydrometeorologického ústavu uklidňuje, hladina dolního Labe bude ještě stoupat, a to s ohledem na přítoky z Vltavy a Ohře.

Voda zaplavila části některých komunikací a zavřené jsou kvůli zvýšené hladině úseky cyklostezky podél Labe. Strážníci v Ústí, Děčíně i Litoměřicích o situaci informovali občany, kteří mají poblíž řeky nemovitosti. Hladina by mohla kulminovat podle předpovědi meteorologů dnes večer nebo ve čtvrtek při výšce 660 až 680 centimetrů.

V Ústí nad Labem platí omezení na hlavním tahu I/30 ve směru na Děčín, voda je na části silnice v protipovodňové vaně v Přístavní ulici pod mostem Dr. Edvarda Beneše. Motoristé neprojedou úsekem od kruhového objezdu pod Větruší a musí přes centrum. Navezen je materiál potřebný k výstavbě protipovodňové stěny na levé straně řeky.

Hasiči vyjížděli během druhého svátku vánočního třikrát do Přístavní ulice, řidiči tam nerespektovali zákazové dopravní značky a uvízli osobními vozy v laguně rozvodněného Labe. Hasiči vozidla vyprostili pomocí navijáku. Přestupek s řidiči řeší policie. Celkem zasahovali hasiči v úterý u 65 událostí, zejména čerpali vodu ze sklepů a odklízeli popadané stromy, informovali o tom na facebooku.

V Děčíně je uzavřen podjezd pod Tyršovým mostem, silnice do Dolního Žlebu, podjezd v ulici Krokova u Libverdy, kde se kvůli tomu změnily zastávky MHD. Lidé se nedostanou na Staroměstské nábřeží, zavřena je ulice Vodní ve čtvrti Rozbělesy, a to od zimního přístavu, a Labské nábřeží od ulice Drážďanské k viaduktu u železničního mostu a cyklostezka směrem do Žlebu.

Městská knihovna a infocentrum v Děčíně stojící blízko řeky jsou ode dneška až do odvolání uzavřeny. Vyklizen je suterén, uzavřen přívod vody a elektřiny. Poblíž řeky stojí dvě protipovodňové stěny.