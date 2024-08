V ústeckém Mojžíři Fiala vyslechl stížnosti starousedlíků na hluk i zápach

Byty na ústeckém sídlišti Mojžíř jsou neprodejné za slušnou cenu, v místě je hluk, zápach, zní tu hlasité nadávky, říkali dnes starousedlíci ve vyloučené lokalitě premiérovi Petru Fialovi (ODS). V panelových domech tam žije kolem 4000 lidí, starousedlíci tvoří asi 15 procent.

Majiteli bytů v Mojžíři jsou cizinci či lidé, kteří v Ústí nad Labem nebydlí. "Mají z toho 7000 korun měsíčně," uvedla k pronajímání bytů Yveta Tomková (Vaše Ústí), starostka obvodu Neštěmice, kam Mojžíř spadá. Zdůraznila, že nájemci platí bydlení z dávek, tedy z peněz daňových poplatníků. Starousedlíci vlastnící zde byty je nemohou kvůli nepříznivému místu prodat za takovou cenu, aby našli slušné bydlení v jiné části města, stěžovali si předsedovi vlády.

Fiala řekl, že je velmi důležité problémům ve vyloučených lokalitách porozumět. "My chystáme několik věcí. Jedna z nich, ta úplně klíčová, je úprava sociálních dávek," řekl Fiala k chystaným změnám. "Bude to mnohem adresnější, více individualizováno, lepší kontrola. Systém je motivační, aby vedl lidi k tomu, aby pracovali," nastínil některé body nového systému Fiala. Návštěvu sídliště Mojžíř měl v programu své návštěvy Ústí nad Labem, kde se zúčastnil zahájení kampaně do podzimních krajských voleb.

Na sídlišti mezi oprýskanými panelovými domy na premiéra čekaly davy lidí, mezi nimi byli starousedlíci, přistěhovaní obyvatelé a hlavně děti. Některé rodiny sledovaly návštěvu i z oken. Jiní ale chtěli s Fialou o své životní situaci mluvit.

"My bydlíme tady v domě. Hází po dětech kameny, zabíjí nám zvířata. Rádio si dají na parapet a celý den je hlasitá hudba," popisovala problematické soužití Vladislava, která na sídlišti žije takřka 40 let. Další obyvatelka zdůraznila, že situace na sídlišti se nejvíc zhoršila v uplynulých deseti letech.

V Mojžíři jsou i tací, kteří jsou spokojení. "Musím být s mýma lidma spokojená. Všichni jsme černý. Bydlí se mi dobře, nestěžuju si," řekla jedna z obyvatelek. Další se zapojila k dobrovolníkům, kteří už rok sídliště uklízejí. Ve svém volnu se tomu věnují třikrát do týdne. Může se přidat kdokoli.