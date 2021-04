V úterý bylo nejméně očkovaných proti covidu za všední den za 2 týdny

V úterý bylo v Česku očkováno proti nemoci covid-19 nejméně lidí za všední den za skoro dva týdny. Podáno bylo 51 199 dávek vakcín, což je téměř o pětinu méně než předchozí úterý. Naposledy bylo ve všední den méně očkovaných 7. dubna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V úterý ale také dál pokračovalo zpomalování šíření epidemie. Bylo potvrzeno 3787 případů covidu, tedy o čtvrtinu méně než před týdnem. Dále ubývá i zemřelých, od 11. dubna se počet úmrtí lidí s covidem-19 drží pod 100 za den.

Denní počty očkovaných se ve srovnání se stejnými dny předchozího týdne snižují už od soboty. Minulý týden ve všedních dnech neklesly pod 60 tisíc a ve čtvrtek se dostaly na skoro 72 tisíc, což bylo nejvíce očkovaných za den od začátku vakcinace loni v prosinci.

Původně vláda plánovala, že po Velikonocích bude očkováno až 100 tisíc lidí denně, poté však začaly váznout dodávky vakcín. Podle vládních materiálů bylo do Česka do 16. dubna dodáno od začátku vakcinace zhruba 2,7 milionu dávek očkovacích látek proti covidu-19. Vládní očkovací strategie původně počítala, že bude do konce dubna dodáno dohromady asi 3,4 milionu dávek. Do úterního večera bylo v Česku podáno lidem přibližně 2,6 milionu dávek vakcín a přes 893 tisíc lidí dostalo obě potřebné dávky.

V úterý se oproti předchozímu týdnu snížil i počet testovaných na koronavirus. Předešlé úterý bylo provedeno asi 213 tisíc antigenních testů a přes 24 tisíc PCR testů, zatímco tento týden v úterý to bylo jen zhruba 150 tisíc antigenních a 21 tisíc PCR testů. Třeba u testů prováděných plošně a z preventivních důvodů, které tvoří většinu všech testů na covid-19, tak navzdory celkovému snížení počtu nakažených mírně stoupl podíl pozitivně testovaných z 0,25 procenta za předchozí úterý na nynějších 0,33 procenta.

U testů prováděných z jiných důvodů však podíly pozitivních případů klesly. U tzv. epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních klesl oproti předchozímu úterý ze 7,2 na 6,7 procenta. U diagnostické indikace, kdy jsou již testováni třeba lidé vykazující příznaky, se podíl nakažených snížil z 18,7 na 16,9 procenta.

Od poloviny března postupně klesají rovněž počty lidí s covidem-19 v nemocnicích. K úterku bylo hospitalizovaných 4063, což je asi o pětinu méně než před týdnem. Snižuje se i počet pacientů ve vážném stavu. Předchozí úterý jich bylo z celkového počtu hospitalizovaných přes 1100, kdežto tento týden už jen 861.

Statistiky ministerstva nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky covidu-19. Počty obsazených lůžek v nemocnicích jsou tak vyšší. I kapacity nemocnic se však v poslední době částečně uvolňují. Podle údajů ministerstva bylo začátkem dubna volných jen 16 procent lůžek s plicní ventilací a 27 procent standardních lůžek s kyslíkem. Ke středečnímu ránu už bylo lůžek s plicní ventilací volných 23 procent. Podíl volných standardních lůžek v posledních dnech kolísal, ve středu ráno byl opět na 27 procentech.

Od začátku března 2020, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo zaznamenáno už celkem 1,61 milionu případů covidu-19. Zemřelo za celou dobu epidemie 28 711 lidí s covidem-19.