V zahraničí se skrývají odsouzení Krejčíř či Vostrý s Koženým

Výběr známých českých odsouzených či stíhaných občanů, kteří se skrývají v zahraničí (řazeni abecedně):

Norbert Köhler - V červenci 2011 mu za účast na loupežích provedených tzv. Berdychovým gangem uložil Městský soud v Praze jako uprchlému deset let vězení, o rok později Nejvyšší soud trest potvrdil. Do roku 2007 byl ve španělském vězení, kde si odpykával trest za padělání platebních karet. Španělsko ho vydalo do ČR kvůli kauze dovozu kokainu z Ekvádoru. Poté, co byl rozhodnutím Ústavního soudu propuštěn z vazby, z ČR opět uprchl. Před několika lety byl ve Španělsku zařazen do desítky nejhledanějších zločinců. Španělští vyšetřovatelé ho vyšetřují kvůli převozu 212 kilogramů kokainu a praní špinavých peněz získaných z pašeráctví drog.

Viktor Kožený - Finančník, který je v ČR stíhán za miliardové podvody na akcionářích Harvardského průmyslového holdingu, žije od roku 1994 na Bahamách. Má také irské občanství. V červenci 2010 rozhodl Městský soud v Praze, že Kožený a jeho bývalý kolega Boris Vostrý mají jít za miliardové podvody každý na deset let do vězení, v roce 2012 odvolací soud trest Koženému potvrdil a Vostrému o rok snížil. Kožený má také zaplatit škodu zhruba 8,3 miliardy a úroky, Vostrý přes 2,2 miliardy a úroky. Tresty definitivně potvrdil v březnu 2014 Nejvyšší soud. Koženého stíhají i v USA, kde je obviněn mimo jiné z úplatkářství spojeného s privatizací v Ázerbájdžánu. Počátkem října 2005 byl Kožený na základě amerického zatykače na Bahamách zadržen, čímž pro něj začal několikaletý boj proti vydání do USA. Právní bitvu Kožený sice vyhrál, z obav ze zadržení ale zůstává žít na Bahamách.

Radovan Krejčíř - České úřady podnikatele obvinily z různých majetkových a násilných trestných činů. Podle verdiktu soudu si má v Česku odpykat patnáctiletý souhrnný trest vězení, který zahrnuje pokus o vytunelování Čepra, přípravu vraždy celníka, řízení organizovaného zločineckého gangu a padělání peněz i směnek a také dřívější odsouzení za půlmiliardový daňový únik, podvody, zpronevěru a další činy. Policii Krejčíř unikl při domovní prohlídce v roce 2005. Skrýval se na Seychelských ostrovech, od roku 2007 žije v JAR, kde začal být spojován se závažnými zločiny, od listopadu 2013 je za mřížemi. V květnu 2014 stanul před soudem a v únoru 2016 si vyslechl trest 35 let vězení za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami. V březnu 2018 jihoafrický soud souhlasil s Krejčířovým vydáním do ČR, konečné rozhodnutí ale záleží na tamním ministru spravedlnosti. Proces vydání se může táhnout ještě několik let. Krejčíř v Česku usiluje o nové soudní řízení vedené v jeho přítomnosti. Byl souzen v nepřítomnosti, sám se už ale nepovažuje za uprchlého, protože česká justice ví, kde se nachází.

František Procházka - Muž odsouzený za takzvanou krádež století k devítiletému pobytu za mřížemi. Procházka pracoval jako strážný bezpečnostní agentury G4S v Praze a na začátku prosince 2007 údajně z budovy agentury ukradl 540 milionů korun. Procházka byl souzen jako uprchlý, od krádeže je na útěku. V roce 2012 napsal deník Právo, že Procházka je mezi desítkou hledaných, která českým policistům "proklouzla" při akci v Dominikánské republice.

František Savov - Savov byl v Česku známý především jako majitel vydavatelství Mladá fronta. Vydavatelství původně vlastnil Savov, od července 2020 byl jako jediný akcionář v obchodním rejstříku zapsán Pavel Boušek. Část titulů Mladé fronty včetně deníku E15 v roce 2016 odkoupila společnost Czech Media Investment (CMI) Daniela Křetínského. Mladá fronta se v únoru 2020 ocitla v úpadku a její majetek byl rozprodáván. V tuzemsku je Savov stíhán v souvislosti s krácením daní a legalizací výnosu z trestné činnosti, za které mu hrozí pět až deset let vězení. Savov, který žije a podniká v Londýně, vinu odmítá. Z Velké Británie vede spor proti Česku, které britské úřady požádalo o jeho vydání. Británie sice v roce 2016 zamítla jeho odvolání proti rozhodnutí o jeho předání zpět do Česka, předání se ale nakonec neuskutečnilo. Podnikatel totiž v ostrovním státě požádal o azyl.

Boris Vostrý - V kauze Harvardského průmyslového holdingu je odsouzen spolu s Viktorem Koženým. Za miliardové podvody dostal trest devět let vězení a zaplatit by měl přes 2,2 miliardy a úroky. Žije ve středoamerickém Belize a počátkem roku 2003 přijal belizské občanství.

Petr Wolf - Bývalého poslance ČSSD uznal ostravský soud v roce 2012 vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od kterého dostal dotace na základě nepřesných a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun. Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů, projekty navíc byly zkopírovány z internetu. Wolfovi za to soud uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest Wolfovi zpřísnil na šest let a pokutu pět milionů korun. Wolf tehdy na svých internetových stránkách uvedl, že rozhodnutí soudu považuje za nesprávné a nespravedlivé. V lednu 2013 neúspěšně požádal o odložení výkonu trestu. Do vězení nenastoupil a policie po něm vyhlásila pátrání. V roce 2019 policisté zveřejnili, že Wolfa vypátrali právě v jihoamerické Paraguayi, se kterou ale nemá Česká republika příslušnou smlouvu o spolupráci. Dnes policie uvedla, že v Paraguayi byl zatčen čtyřiašedesátiletý muž z Ostravy, po kterém přes deset let pátrala. Podle serveru iDnes.cz a paraguayského elektronického deníku Hoy je jím uprchlý Wolf. Hledaný byl podle policie zadržen na základě cíleného pátrání a intenzivní mezinárodní policejní spolupráce prostřednictvím Interpolu a za výrazného přispění policistů z Paraguaye, Argentiny a několika útvarů.