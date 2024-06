Václav Fischer se proslavil jako podnikatel v cestovním ruchu, byl i senátorem

Podnikatel a politik Václav Fischer, který se narodil 22. června 1954, si v devadesátých letech vybudoval pověst úspěšného selfmademana, který naučil Čechy létat na "Kanáry". Jeho cestovní kancelář patřila k lídrům na českém trhu s dovolenými a sám Fischer byl známou osobností, což se potvrdilo v srpnu 1999, kdy s přehledem získal senátní mandát.

Počátkem tisíciletí se ale Fischerovy společnosti dostaly do potíží a v létě 2003 změnily za poměrně dramatických okolností majitele. Fischer se přesto cestovnímu ruchu věnuje dodnes.

Rodák z pražského Karlína založil svoji první cestovní kancelář na konci sedmdesátých let v Hamburku. Do západního Německa Fischer odešel v listopadu 1978 v den, kdy promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Počátkem osmdesátých let založil v Hamburku cestovní kancelář Fischer Reisen. Na začátku 90. let začal Fischer v ČR prodávat zájezdy prostřednictvím pobočky své německé Fischer Reisen. Svoji cestovní kancelář v Německu v roce 1996 prodal a investoval do nákupu letadel a do dalšího rozvoje svých firem v ČR, kde provozoval cestovní kancelář Fischer.

Jeho společnosti se ale v letech 2002 a 2003 dostaly do finančních problémů a cestovní kancelář převzala finanční skupina KKCG podnikatele Karla Komárka. Neobešlo se to bez dlouholetých vzájemných sporů. V roce 2020 ministerstvo financí uspělo ve dvou arbitrážích za zhruba deset miliard korun, které Fischer proti státu vedl. Fischer vedl proti ČR ještě jednu arbitráž o více než půl miliardy korun za údajný nezákonný konkurz, ta ale v roce 2022 podle webu ministerstva financí skončila "z procesních důvodů na straně žalobce".

Fischer v roce 1999 kandidoval v prvních doplňovacích volbách do Senátu, kdy voliči v Praze vybírali nástupce zesnulého Václava Bendy. Fischer byl zvolen již v prvním kole se ziskem 71 procent hlasů a stal se prvním nezávislým senátorem. V Senátu zasedal až do vypršení funkčního období v listopadu 2002. Ačkoliv se o něm v tisku spekulovalo jako o možném kandidátovi na prezidenta, rozhodl se v politice skončit. Jako důvod uvedl nemožnost skloubit politickou práci s aktivním podnikáním. V roce 2020 však znovu kandidoval do Senátu jako nestraník za Nezávislou iniciativu (NEI). Skončil ale na posledním místě.

Na podzim roku 2018 se Fischer k podnikání v letecké dopravě vrátil, když založil společnost Air Fischer.