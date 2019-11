Václav Klaus mladší: Agresivita roste, společnost je rozdělená

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší.

V úvodu pořadu se Soukup zeptal na události výročí listopadu, které se neobešly bez nenávistných projevů. Jejich terčem se mimo jiné stal také Václav Klaus mladší, který přišel na Národní třídu s dcerou.

"Před třiceti lety jsem stál na Národní třídě jako student a od té doby jsem ten svátek bral jako chvíli, kdy se nedělá politika. Letos jsem vyrazil taky a byla tam skupina lidí, kteří mají od rána zábor místa a mají připravené píšťalky a pokřikují na lidi, které nemají rádi. Jsou to političtí aktivisté a zprivatizovali si památník. Dokonce si tam nafackovali dva novináři," uvedl Klaus mladší.

V souvislosti s tím moderátora zajímalo, zda je společnost skutečně tak rozdělená. "Agresivita roste. Něco se přelévá ze sociálních sítí, navážejí se do ostatních místo toho, aby se sami předvedli, co umí. Demokracie v této zemi by měla zůstat pro všechny. Příští rok na Národní třídu dceru nevezmu, ale kde to teda žijeme, že nemůžeme vzít děti a zapálit s nimi svíčku," postěžoval si.

Následně se Soukup zeptal, zda hodlá konkurovat opozici. "Rozhodně. Většina stran míří do pokrokového, levicového, digitálního a ekologického čehosi. Proti nim stojí velmi koncentrovaný Babiš s dokonalým marketingem. Zatím rosteme o jedno procento za měsíc a volby jsou za dvacet tři měsíců. Chybí tady konzervativní vlastenecká síla, která hájí činorodé lidi v menších městech a vesnicích, která hlásí, že záleží na hlasu každého. Často jsou na vesnicích velmi moudří lidé. Tato síla tady chybí a chceme to změnit," upřesnil předseda hnutí.

Kampaň Antibabiš

Soukup také upozornil, že naproti něho sedí po dlouhé době politik, který nevyslovil jméno Babiš a nesází na kampaň Antibabiš. "Do Babiše se nenavážíme schválně, protože politika "Franta je lump", volte mě, nefunguje. Hájíme to, co máme v programu. Chceme chránit to naše, že bohatství vzniká z práce a také pracující, kteří vychovávají děti.," vysvětlil Klaus mladší.

Zároveň dodal, že se chystají chránit zbytky průmyslu a české firmy a normální svět. "Jsou lidé, kteří si myslí, že všechno začíná od znova, všechno se mění a všechno staré je špatné.

My máme v programu, že se má příroda chránit pro lidi, a ne proti lidem. Díky nesmyslným nařízením například z hlediska emisí bude krachovat automobilový průmysl. Hájím lidi, kteří mají normální benzínový motor a nemají statisíce korun. Také chtějí být mobilní" řekl Klaus.

V další části pořadu Soukupa zajímal Klausův názor na sociální sítě a technologické nadnárodní giganty. "Je důležité tam hájit svobodu slova. Ale je na hlavu snažit se je zakázat a podobně, je to vývoj. České technologické firmy ale daní desetkrát více než nadnárodní firmy. To je velké téma, stát by se k tomu měl postavit a chránit domácí," odpověděl.

V závěru pořadu nemohl moderátor vynechat otázku Evropské unie a zda považuje předseda hnutí všechno, co od ní přijmeme za špatné. "Potřebujeme zákaz olůvka pro rybáře, DGPR, emise u automobilů? Na druhou stranu musíme být realisté, jde tam většina exportu a jsme malá země. Je ale nutné si bránit vlastní suverenitu," uzavřel Václav Klaus mladší.