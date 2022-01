Vakcinolog: Vláda by měla připravit doporučení k přeočkování dětí 12 až 15 let

Vláda by podle vakcinologa Romana Chlíbka měla připravit doporučení pro přeočkování dětí ve věku 12 až 15 let za pět měsíců po dokončeném očkování. Dosud v této věkové skupině absolvovalo očkování téměř 200 tisíc dětí. Z nich kolem 6000 už je více než pět měsíců po očkování. Přeočkování dosud mohou absolvovat jen dospělí, od úterka i nejmladší do 30 let, a to za pět měsíců po druhé dávce očkování.

Podle Chlíbka zatím přeočkovaní dětí neschválila Evropská léková agentura (EMA), ale v pondělí o něm rozhodl americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), proto se očekává i souhlas pro Evropu. "Domnívám se, že také ČR by měla začít připravovat doporučení k přeočkování dětí ve věku nad 12 let za pět měsíců po druhé dávce," uvedl.

Česká vakcinologická společnost, které je Chlíbek předsedou, na svém stanovisku podle něj začíná pracovat. Chlíbek je také vedoucí odborného týmu ministerstva zdravotnictví nazvaného Národní institut pro zvládnutí pandemie. Ministerstvo zdravotnictví se zatím ohledně přípravy přeočkování dětí nevyjádřilo.

Podle tiskové zprávy ministerstva zdravotnictví bylo do pondělí očkováno nebo k očkování zaregistrováno asi 49,1 procenta ze zhruba 456 500 dětí v tomto věku. Dokončené očkování mělo k pondělku 198 696 z nich.

V Česku už se od poloviny prosince očkují také mladší dětí ve věku pět až 11 let. Dostávají vakcínu asi třetinové síly proti očkovací látce pro dospělé. Dosud byla podána asi 18 tisíc z celkově zhruba 800 tisíc dětí v této věkové kategorii. Dokončené očkování dvěma dávkami po 21 dnech od první má zatím 11 z nich.