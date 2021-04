Vakcíny od Johnson & Johnson dostanou praktičtí lékaři ve čtvrtek

Vakcíny od firmy Johnson & Johnson dostanou praktičtí lékaři ve čtvrtek. Ve středu distributor ověřuje pravost jednotlivých balení a vyskladňuje zboží. Napsal to Martin Nesrta, mediální zástupce firmy Avenier, která má rozvoz vakcíny na starosti.

Distributor dostal v úterý v podvečer pokyn od ministerstva zdravotnictví, aby začal s distribucí očkovací látky. Ve středu se podle Nesrsty dělají všechny nezbytné interní kroky, které samotnému rozvozu předcházejí. Jedná se mimo jiné o ověřování pravosti jednotlivých balení vakcíny či vyskladnění zboží. "Dodávky do jednotlivých ordinací napříč ČR jsou naplánovány od zítřejšího rána, tedy od čtvrtka," uvedl Nesrsta. Připomněl, že bude rozvezeno 14 400 dávek do 288 ordinací praktických lékařů. Praktičtí lékaři si mohli začít vakcínu Johnson & Johnson objednávat do svých ordinací před týdnem. Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka už rozváží také vakcínu Moderna.

Původně měly první vakcíny Janssen od společnosti Johnson & Johnson do ordinací praktických lékařů dorazit v pondělí. Jejich rozvoz v Evropě byl odložen kvůli prověřování spojitosti mezi vakcínou a vzácnými případy krevních sraženin. Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA) v úterý možnou spojitost potvrdila, podle ní ale přínosy očkování převyšují rizika. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo v USA hlášeno osm podezření na závažné případy neobvyklých krevních sraženin, přičemž jeden skončil úmrtím. K 13. dubnu dostalo tuto vakcínu v USA přes sedm milionů lidí. Ojedinělé případy krevních sraženin se týkaly výhradně lidí pod 60 let, pro stanovení konkrétní rizikové skupiny však podle EMA není dostatek údajů.

Očkovací látka Johnson & Johnson je čtvrtou schválenou pro použití v EU, kterou se v Česku bude očkovat. Na rozdíl od ostatních dosud používaných očkovacích látek je jednodávková. Dosud se podávaly vakcíny od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Unijní země mají vakcíny Johnson & Johnson během druhého čtvrtletí dostat na 55 milionů dávek. Česko má podle vládní očkovací strategie objednáno do konce roku 2,2 milionu dávek této vakcíny. Jen v dubnu jich čekalo 185 tisíc, kvůli pozdějšímu schválení výrobce avizoval na duben 38 400 dávek.

Vakcína se distribuuje v balení po 50 dávkách. Distributor ji uchovává při teplotě 25 až 15 stupňů pod nulou, do ordinací se rozváží v rozmraženém stavu při teplotě dva až osm stupňů Celsia, při stejné se pak má skladovat v ordinacích. Neotevřená vydrží tři měsíce po rozmrazení.