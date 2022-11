Válek očekává podzimní koronavirovou vlnu ve druhé polovině listopadu

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) očekává, že by se počty nakažených koronavirem mohly začít zvyšovat ve druhé polovině listopadu. Kdy podzimní vlna epidemie začne, bude podle něho záležet především na počasí. Válek to ve středu řekl novinářům na tiskové konferenci k očkovací kampani proti covidu-19 v pražské nemocnici Bulovka. Kampaň podle něho zabírá, výrazně se totiž zvýšil zájem rizikových skupin o vakcinaci.

"Čísla (nakažených koronavirem) začnou v druhé polovině listopadu, se teď domnívám, narůstat. Může se to posunout ještě o týden, o dva, ale již to nebude dřív," uvedl ministr. Podle ředitele nemocnice Bulovka Jana Kvačka je pak očkování po rozvolnění veškerých opatření jediným způsobem, jak nenechat výrazně narůst počty nakažených v nemocnicích. "Pokud se nepřipravíme předem, pak to už nedohoníme," prohlásil. Válek doplnil, že plošná opatření vláda rozhodně neplánuje.

Cílem kampaně Očkujeme se pro život beze strachu je podle Válka zejména proočkovat seniory. Do konce roku by podle něj bylo třeba naočkovat milion až 1,5 milionu starších lidí. "Teď se blížíme 700 tisícům," uvedl. Zdravotníci se podle Válka chystají i na vlnu chřipky, která ale dosud zasahuje především děti, nikoli seniory. I přesto ministr nabádá, aby si lidé z rizikových skupin nechali dát vakcínu i proti této nemoci. Česko má podle něj zhruba milion dávek, což je v současnosti dostatek. Hlavní vlna chřipky by mohla do ČR dorazit na počátku příštího roku, uvedl.

Od počátku kampaně do středečního dne se nechalo podle ministerstva naočkovat proti covidu-19 přes 320 tisíc lidí. Zájem o přeočkování proti covidu-19 je mírně nižší než před rokem, kdy se začínaly podávat první posilující dávky. Za poslední měsíc se letos nechalo očkovat téměř 300 tisíc osob, loni to bylo ve stejném období zhruba 347 tisíc. Alespoň jednou se v ČR nechalo proti covidu-19 očkovat přes 65 procent populace. Přeočkována je asi třetina lidí, dvakrát necelých šest procent.

Epidemiologická situace je v současnosti výrazně jiná než před rokem. Loni na začátku listopadu mělo Česko v některých dnech i 9500 pozitivně testovaných za jeden den a začínala dosud největší vlna epidemie, následovaná ještě větší vlnou vrcholící na přelomu ledna a února, kdy za jediný den přibylo pozitivních i přes 57 tisíc. Virus ale nezpůsoboval, díky očkování a promoření obyvatel, tak vážná onemocnění a v nemocnicích bylo méně nakažených než v březnu, kdy jejich počet činil najednou přes 9500. Na začátku prosince potřebovalo pobyt v nemocnici kolem 6500 lidí s covidem-19.

Vláda v demisi loni v listopadu projednávala zavedení povinného očkování a platila některá protiepidemická opatření, kdy bez potvrzení o prodělání covidu-19, očkování nebo negativním testu nesměli lidé na hromadné akce, do restaurací, kadeřnictví a dalších služeb péče o tělo nebo ubytovacích služeb. Potvrzení museli kontrolovat jejich provozovatelé. V kampani na podporu očkování ministerstvo zdravotnictví tehdy vedené Adamem Vojtěchem (ANO) použilo drastické fotografie covidových pacientů z nemocnic.

V současné době je převažující variantou koronaviru omikron, který způsobuje jiné příznaky, chybí například dříve typická ztráta čichu a chuti, a onemocnění u většiny lidí nemá tak závažný průběh. Virus je ale výrazně nakažlivější. Od konce června proto Česko prožilo dvě mírné covidové vlny, kdy maximum pozitivních testů za den byl kolem 4700 a v nemocnicích byly maximálně necelé 2000 covidových pacientů.