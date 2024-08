Válková se s Pavlem shodla na nutnosti systémových změn v trestní politice

V trestní politice jsou potřeba systémové změny, současná novela trestního zákoníku je nevyřeší, řekla po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO). Na potřebě komplexních změn se s prezidentem shodli, uvedla. Problémem jsou podle poslankyně například přeplněné věznice, které nemají dostatek personálu. Prezident na síti X napsal, že s Válkovou diskutoval o nutnosti komplexního přístupu k nové definici trestní politiky a navazující reformy vězeňství.

"Že je stav českého vězeňství opravdu vážný, jsem avizoval dříve tento týden. S paní poslankyní a bývalou ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou jsem dnes diskutoval o nutnosti komplexního přístupu k nové definici naší trestní politiky a navazující reformy našeho vězeňství. Zajímal mě také prostor pro shodu mezi opozicí a vládou na novele trestního zákoníku," uvedl Pavel.

Válková prezidenta upozornila, že pokud Parlament novelu trestního zákoníku nedostane v září, pravděpodobně ji nestihne v tomto volebním období projednat. U návrhu, který mimo jiné obsahuje snížení některých trestních sazeb, dekriminalizaci určitých jednání a důraz na ukládání peněžitých trestů, nyní ministerstvo spravedlnosti vypořádává připomínky.

"Jednoznačně jsem vždy pro to, že když se někdo něčeho dopustí, aby byl za to potrestán. Ale přiměřeně," řekla Válková. Zmínila peněžité tresty či například dohled pomocí elektronických náramků. "Peněžitý trest nemůžete dát každému, protože řada lidí nemá finanční prostředky a brzy by skončila ve výkonu trestu, ale elektronické náramky ano," uvedla bývalá ministryně.

Válková také Pavla požádala, aby zvážil svůj podpis pod novelou, podle které by v některých sporech už nemuseli u soudu rozhodovat senáty s laickými přísedícími, tedy s takzvanými soudci z lidu. Omezení přísedících je podle vlády součástí snižování byrokracie, podle Válkové ale hrozí, že se justice "zapouzdří". Novelu tento týden schválil Senát.

Prezident Pavel se v úterý setkal s odborníky na vězeňství. Po setkání uvedl, že situace v českém vězeňství je velmi vážná, přednostně je podle něj potřeba řešit personální stabilizaci Vězeňské služby a poté další kroky včetně přijetí novely trestního zákoníku a vytvoření strategických dokumentů k trestní politice státu. Odmítl, že by řešením přeplněnosti věznic mohla být amnestie.

Podle aktuálních statistik Vězeňské služby je v českých věznicích 19.729 lidí, z toho 1605 ve vazbě. Ministerstvo spravedlnosti na jaře požádalo vládu zhruba o 1,2 miliardy korun navíc pro vězeňství. Uvedlo tehdy, že vězeňské službě chybí peníze nejen na platy a přesčasy dozorců, ale také na potraviny pro vězně.