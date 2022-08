Vánoční čokoládové ozdoby kvůli rostoucím nákladům na výrobu podraží

Vánoční čokoládové ozdoby a další cukrovinky letos kvůli prudce rostoucím cenám vstupních surovin, obalů a energií podraží. Olomoucká čokoládovna Zora, která ročně vyrobí 1200 tun vánočního sortimentu, avizuje zvýšení cen nejméně o deset procent podle typu čokoládového výrobku.

Novinářům to ve čtvrtek řekl ředitel závodu Zora Olomouc Jan Fišer. Olomoucký podnik Zora patří pod potravinářskou společnost Nestlé Česko. Loni bylo v Česku a Slovensku spotřebováno milion vánočních kolekcí Orion, které podnik Zora vyrábí.

Závod Zora se už několik měsíců potýká s růstem výrobních nákladů. Například cena obalů podle Fišera vzrostla o 20 až 30 procent, mléka o 50 procent a výrazně zdražuje i elektrická energie. Letos za její dodávku olomoucká továrna zaplatí 40 milionů korun, příští rok už to bude 200 milionů korun. Firma v uplynulých letech díky automatizaci výroby a úsporným opatřením sice náklady na produkci snížila, avšak ceny vstupů nyní výrazně rostou. "Už je nejsme schopni pokrýt a musíme to promítnout do cen výrobků," uvedl Fišer.

Růst cen je u jednotlivých druhů čokoládových výrobků rozdílný podle jejich složení a použitých obalů. "Je to výrobek od výrobku," podotkl Fišer, podle kterého energie i příští rok podraží. Růst cen surovin potřebných k výrobě čokoládových cukrovinek by už ale neměl být tak výrazný jako letos. Fišer upozornil na to, že výrobci zřejmě budou mít problém s dostupností některých surovin a dlouhými dodacími lhůtami.

Olomoucký podnik Zora nyní finišuje s výrobou vánočních čokoládových kolekcí a figurek, kterou zahájil v závěru května. V září pak obchodní řetězce začnou vánoční sortiment Orion navážet do svých velkoskladů. Letošní novinkou jsou mléčné plněné figurky s lentilkami, kterými si lidé budou moci ozdobit vánoční stromečky.

Ročně sjede z výrobní linky v závodě Zora více než 33 tisíc tun čokoládových cukrovinek, z toho 11 tisíc tun připadá na tabulkové čokolády Orion a 4100 tun výrobků tvoří tyčinky Margot. Čokolády Studentská pečeť olomoucký podnik ročně vyrobí 3200 tun. Vedle výroby hotových výrobků závod připravuje dalších téměř 14 tisíc tun čokoládové hmoty.

Více než polovina všech produktů vyrobených v závodě Zora je exportována do zahraničí, pod různými značkami jsou prodávány například v Anglii, Francii, Španělsku, Saúdské Arábii nebo Kuvajtu. Olomoucký podnik zaměstnává sedm stovek pracovníků.

Společnost Nestlé Česko loni meziročně zvýšila zisk o 20 procent, na zhruba 562 milionů korun. Tržby firmě stouply o více než miliardu na zhruba 12,5 miliardy korun. V závodech Zora Olomouc a Sfinx v Holešově loni společnost vyrobila cukrovinky za téměř 5,5 miliardy korun a výrobky za téměř dvě miliardy korun vyvezla do zahraničí. Do portfolia společnosti patří například značky Orion, Margot, Kofila nebo Bon Pari. Skupina Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Podniká ve 187 zemích světa, zaměstnává přes 270 tisíc zaměstnanců.