Vánoční stromek letos pořídíte stejně jako vloni, v některých případech i levněji

Ceny vánočních stromků i jejich prodej letos zůstanou na loňské úrovni, ale budou regionálně rozdílné. Některé druhy budou dokonce levnější. Kvalitních stromků je v Česku dostatek, nabídka druhů i velikostí bude pestrá. V pondělí to řekl místopředseda Sdružení pěstitelů vánočních stromků František Valdman.

Sdružení se letos obává koronavirových opatření. "České pěstitele trápí velká nejistota, zda bude prodej omezen některým z vládních nařízení. Když už stromky jednou vytěžíte, musíte je prodat nebo vyhodit. V oboru proto vládne velká nervozita," uvedl. Kromě toho se pěstitelé podle Valdmana stále potýkají s nárůstem dovozu nadprodukce nepříliš kvalitních vánočních stromků z Polska a Dánska, které některé firmy používají jako marketingový tah pro lákání zákazníků do prodejen. "To vytváří velký tlak na naše pěstitele. I když nabízíme mnohem kvalitnější stromky, je pro nás stále obtížnější těmto řetězcům cenově konkurovat," uvedl.

U nejprodávanějších kategorií stromků ve velikosti 150 až 200 centimetrů sdružení předpokládá, že cena jedle kavkazské bude od 550 do 900 korun. Na horní hranici bude její cena v centru Prahy, kde je vysoký nájem za prodejní místo, u pěstitele v menších obcích by měla být kolem 550 Kč. Stříbrný smrk má přijít na 350 až 450 korun, což by bylo méně než loni. Smrk ztepilý vyjde na 300 až 400 Kč, borovice na 400 až 500 Kč. Prodej stromků začne tradičně začátkem prosince.

"Domácí produkce pravidelně stoupá, což zajišťuje spotřebitelům čerstvě sklizené stromky," uvedl Valdman. Lidé vyžadují stále vyšší kvalitu, a proto všechny prodávané stromky pocházejí ze speciálních plantáží. Jejich kvalita stále roste, uvedlo sdružení.

V Česku se ročně spotřebuje až 1,3 milionu vánočních stromků. Jedlí je kolem 75 procent, stříbrného smrku 15 procent. Podíl domácích druhů - klasického smrku a borovice - klesl zhruba na deset procent. Dovozy tvoří zhruba polovinu prodejů. Prodej umělých stromků klesá.

Řezaný stromek se má skladovat v chladu v nádobě s vodou. Je nutné odříznout špalíček na kmínku, zalepeného smolou. Díky řezu přijme asi pět litrů vody a zůstane déle svěží.