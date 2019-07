Varování pro řidiče: Střední Evropa bude o víkendu zacpaná

Na středoevropských dálnicích se budou o nadcházejícím víkendu tvořit dlouhé kolony. V tiskové zprávě před tím v pátek varoval český BESIP a podobná varování vydaly autokluby Německa (ADAC) a Rakouska (ÖAMTC). Prázdniny začínají v polovině Nizozemska, na jih Evropy se ale vydá například i druhá vlna rekreantů z nejlidnatější německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.

"O nadcházejícím víkendu budou auta v kolonách na dálnicích stát ještě častěji než během předchozích víkendů," varoval německý autoklub ADAC. Zároveň upozornil, že se z jihoevropských zemí začnou vracet první lidé po dovolené, a velké je tak riziko vzniku kolon i na tazích směrem z jihu na sever.

V Německu už mají děti prázdniny ve všech spolkových zemích s výjimkou Bavorska a Bádenska-Württemberska, kde se bude vysvědčení rozdávat na konci příštího týdne. Během posledního červencového víkendu se tak dá počítat s dalšími dopravními komplikacemi.

Českým řidičům směřujícím do Chorvatska či Itálie přes Německo by mohly o tomto víkendu cestu zkomplikovat zácpy především v okolí Řezna (Regensburg) a Mnichova. Problémy ADAC očekává i na německo-rakouských hraničních přechodech poblíž Pasova či Salcburku.

V Rakousku budou podle ÖAMTC problematické především úseky směřující k přechodům do Itálie a Slovinska. Český BESIP upozornil také na to, že od sobotních 20:00 SELČ do pondělích 05:00 SELČ se budou opravovat sjezdy a nájezdy na velké křižovatce dálnic A21 a S1 na jihu Vídně. Opravovat se bude také most přes Dunaj Praterbrücke na dálnici A23 ve směru do Česka, kde práce skončí v neděli.

Při cestě do Chorvatsku by si řidiči měli dát pozor na dálnici A1 ve směru ze Záhřebu na Split, Makarskou a Dubrovník, kde je podle BESIP poškozená vozovka mezi tunely Krpani a Sveti Rok. Maximální povolená rychlost je proto v tomto úseku omezena na 100 kilometrů za hodinu.

BESIP i ADAC řidičům doporučují, aby si k cestování po Evropě vybrali spíše než nadcházející víkend některý z pracovních dní, například úterý či středu. Čeští i němečtí dopravní odborníci shodně upozorňují na důležitost vytvoření záchranné uličky v případě nehody. V Rakousku za její nevytvoření hrozí pokuta až 2180 eur (56 000 Kč), v Německu 320 eur (8200 Kč) a zákaz řízení až na měsíc, upozornil BESIP.