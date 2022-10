Vážná zranění i smrt. Po nárazu autem do stromu trpí nejvíce mladí řidiči

Podle Centra dopravního výzkumu (CDV) bylo v roce 2021 po střetu se stromem usmrceno 69 osob z toho 166 bylo těžce zraněno a 1198 vyvázlo s lehkým zraněním. Oproti roku 2020 došlo k nárůstu nehod o 75 případů. Počet usmrcených se navýšil o čtyři osoby. V případě těžce zraněných došlo meziročně k nárůstu o 31 případů.

Roční četnost těchto nehod způsobených nárazem do stromu se dlouhodobě pohybuje přibližně na stejné úrovni. Tyto karamboly však vykazují velmi velkou závažnost. "Nejvíce závažných následků dopravních nehod vzniklých nárazem do stromu připadalo v roce 2021 na řidiče ve věkové kategorii 18 až 24 let. V této věkové kategorie bylo usmrceno 13 osob a 39 těžce zraněno," říká Tomáš Neřold, Vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Že nárazy do stromů patří k nejtěžším haváriím, potvrzuje také Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. "Překážka v podobě stromu se neuhne a nedeformuje. Jde o náraz natvrdo, který bývá fatální hlavně u starších vozidel. Často se stane, že se vůz doslova rozpadne. Motoristé nejsou prakticky chráněni, zvláště když někdy chybí i airbagy," říká Eva Svobodová. Podle ní jsou nejtragičtější tzv. diskotékové nehody za účasti mladých vracejících se ze zábav. "Havárie aut, často v žalostném technickém stavu, plných rozjařených chlapců a děvčat, patří pravidelně k těm nejtragičtějším vůbec," doplňuje Svobodová.

Podle dat CVD se tyto nehody stávají nejvíce na silnicích II. a III. třídy a také při nich bývá nejvíce lidí usmrceno. V roce 2021 na nich po nárazu do stromu podlehlo 51 osob z celkového počtu 69 usmrcených.

Nejvíce usmrcených (13) a těžce zraněných (35) bylo v roce 2021 v Jihočeském kraji. K více než deseti usmrcením v důsledku srážky se stromem došlo také ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Naopak nejméně následků připadlo na Karlovarský kraj (0 usmrcených osob a 8 těžce zraněných) a Moravskoslezský kraj (1 usmrcená osoba a 4 těžce zraněné).

Podle Evy Svobodové přibývá také pádů stromů na jedoucí auta z důvodu narušení jejich stavu, a to jak vlivem jejich špatného stavu a choroby, tak následkem vichřicí. I tyto nehody bývají fatální.