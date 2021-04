Ve čtvrtek bylo nejvíce očkovaných proti covidu od začátku vakcinace

Ve čtvrtek bylo v Česku očkováno proti nemoci covid-19 přes 68 tisíc lidí, což je nejvíce za jeden den od začátku vakcinace loni v prosinci. Nově potvrzených případů covidu-19 ve čtvrtek přibylo 3238, což je zhruba o třetinu méně než před týdnem a nejméně za všední den od 5. října. Vyplývá to z v pátek zveřejněných údajů ministerstva zdravotnictví. Snížily se i podíly počtu nakažených na celkovém počtu provedených testů za čtvrtek a rovněž počty hospitalizovaných.

Očkováno proti covidu-19 bylo ve čtvrtek 68 286 lidí. Podobně vysoko se počty očkovaných dostaly už minulý čtvrtek, kdy bylo podáno za den 67 668 dávek vakcín. Původně vláda plánovala, že po Velikonocích bude očkováno až 100 tisíc lidí denně, váznou však dodávky vakcín. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) ve čtvrtek na twitteru oznámil, že od dubna do června by mělo do ČR dorazit 1,179 milionu dávek vakcíny od firem Pfizer/BioNTech navíc proti plánovaným dodávkám. "Postupně tak budeme očkovat i přes 100 tisíc dávek denně," uvedl.

Od začátku vakcinace na konci prosince už zdravotníci podali 2,35 milionu dávek vakcín a zhruba 822 tisíc lidí už dostalo obě potřebné dávky očkování. Nově se mohou od středy k očkování přihlašovat už i lidé ve věku 65 až 69 let. Ministr Arenberger v pátek ráno na twitteru oznámil, že se jich do systému zaregistrovalo zatím asi 150 tisíc a 35 tisíc z nich už má rezervovaný termín očkování.

Nárůst počtu nakažených koronavirem v Česku postupně klesá už od začátku března, kdy denní počty nově potvrzených případů covidu-19 vystoupaly na téměř 17 tisíc. V tomto týdnu denní nárůsty množství nakažených většinou nepřesáhly 4000, pouze v úterý bylo nových případů zhruba 5000. V minulém týdnu se nárůsty počtu případů pohybovaly ve všedních dnech zhruba mezi 5000 až 7000. Podle dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) je nyní Česko v počtu nakažených za posledních 14 dní v přepočtu na obyvatele na desátém místě ze všech zemí EU, zatímco ještě v březnu mělo nejvyšší počty nakažených v unii.

I podíly nově nakažených na počtu provedených testů byly ve čtvrtek nižší než před týdnem. Podíl pozitivních na počtu preventivně prováděných testů, které tvoří naprostou většinu z celkového počtu testů, klesl oproti předchozímu čtvrtku z 0,42 na 0,32 procenta. U tzv. epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních klesl ze 7,6 na 6,8 procenta. U diagnostické indikace, kdy jsou již testováni třeba lidé vykazující příznaky, se podíl nakažených snížil ze zhruba 24 procent na 17,4 procenta.

Nadále klesají také počty lidí s covidem-19 v nemocnicích. Od pondělních téměř 5600 se dostaly ve čtvrtek až na 4651. Z toho 1016 lidí je ve vážném stavu. Počty hospitalizovaných jsou tak nejnižší od Vánoc.

Statistiky ministerstva nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky covidu-19. Počty obsazených lůžek v nemocnicích jsou tak i přes pokles údajů o hospitalizacích nadále vysoké. Kapacity nemocnic se ale již v poslední době částečně uvolňují. Podle údajů ministerstva bylo začátkem dubna volných jen 16 procent lůžek s plicní ventilací, zatímco k pátečnímu ránu už 22 procent. Standardních lůžek s kyslíkem je nyní volných podobně jako začátkem měsíce 27 procent.

Snižuje se dále rovněž tzv. reprodukční číslo ukazující rychlost šíření epidemie. Ze čtvrtečních 0,92 kleslo k pátku na 0,84. Číslo udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. Poklesla i hodnota indexu rizika protiepidemického systému PES, kterým se dříve řídila opatření proti šíření covidu-19, na 56 bodů. To odpovídá třetímu z pěti stupňů pohotovosti.

Od loňského března, kdy byli v Česku zaznamenáni první lidé nakažení koronavirem, eviduje ministerstvo celkem zhruba 1,6 milionu případů covidu-19. Zemřelo za celou dobu epidemie 28 317 lidí s covidem-19. V posledních týdnech klesají denní počty úmrtí. Ještě koncem března se blížily téměř ke 200, zatímco v posledních dnech se dostaly pod 100 za den. Nejvýrazněji rostl za posledních sedm dní počet nakažených na Žďársku, kde přibylo asi 400 případů covidu-19 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.