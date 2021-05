Ve čtvrtek bylo očkováno proti covidu rekordních 81 753 lidí, uvedl Babiš

Ve čtvrtek dostalo v Česku očkování proti nemoci covid-19 nejvíce lidí v jednom dni od začátku vakcinace. Očkováno bylo 81 753 lidí, informoval v pátek na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO). Počet podaných dávek vakcín tak byl podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví zhruba o 3800 vyšší než minulý čtvrtek, kdy byl dosavadní rekord.

V ČR se začalo očkovat koncem loňského prosince a od té doby bylo podáno asi 3,42 milionu dávek a plně očkováno je přes milion lidí.

Počty očkovaných v poslední době kolísaly, tento týden se držely kolem 70 tisíc podaných dávek vakcíny denně, přičemž ve středu byl zaznamenán třetí nejvyšší počet aplikovaných injekcí s vakcínou. Dostalo ji přes 76 tisíc lidí.

V Česku se očkuje čtyřmi vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Na 78 procent dávek bylo od Pfizer/BioNTech. Vakcínu Johnson & Johnson, u níž se na rozdíl od ostatních používá jen jedna dávka, zatím dostalo přes 10 tisíc lidí, to představuje 0,31 procenta ze všech podaných dávek.

Na řadu s očkováním nejdříve přišli v republice klienti domovů pro seniory a zdravotníci, postupně se přidávali i senioři nebo učitelé. V současné době je registrace k očkování otevřená pro všechny starší 50 let, přednost mají také mladší pacienti s vybranými nemocemi. Podle nedávného vyjádření Babiše by se příští středu mohla otevřít registrace k očkování proti covidu pro lidi ve věku od 45 let.