Ve dvou kamionech v Kladně a na D1 cestovalo celkem 14 migrantů

Ve dvou kamionech v Kladně a na D1 tento týden cestovalo celkem 14 migrantů z Afghánistánu. Řidiči vozů uvedli, že nevěděli, že mají v nákladovém prostoru nelegální cestující. Někteří byli nezletilí, soud bude rozhodovat o jejich možném umístění do zařízení pro děti a mladistvé. Plnoleté převezli policisté do záchytného zařízení pro cizince a zahájí s nimi řízení o předání do státu, kde si podali žádost o azyl, sdělila v pátek v tiskové zprávě mluvčí středočeských policistů Vlasta Suchánková.

Na policii se obrátil řidič cestující z Moldávie, který zastavil na 52. kilometru dálnice D1 a slyšel z návěsu bouchání. Poté objevil sedm cizinců, někteří z nich měli zdravotní problémy. "Po poskytnutí potřebné zdravotní péče si osoby bez dokladů převzala cizinecké policie. Jednalo se o sedm mužů, přičemž dva z nich uvedli, že jsou nezletilí a cestují bez doprovodu," popsala Suchánková.

V průmyslové zóně v Kladně bylo v soupravě jedoucí z Rumunska sedm mužů bez dokladů. Někteří z nich tvrdili, že jsou nezletilí. Policisté je odvezli do nemocnice, kde jim byl věk určen podle rentgenu zápěstních kůstek a lékařské prohlídky. "Na základě těchto úkonů bylo zjištěno, že cizincům zajištěným na D1 je všem 19 let, v druhém případě záchytu cizinců v průmyslové zóně v Kladně prokázala potřebná vyšetření zletilost u dvou cizinců, ostatní byli blízcí věku mladistvých," doplnila mluvčí.