Ve dvou krajích jsou koalice hotové, jinde pokračují povolební vyjednávání

Den po zavření volebních místností v krajských volbách, které ovládlo hnutí ANO, jsou koalice hotové ve dvou krajích. Na jižní Moravě se na spolupráci velmi rychle dohodla vítězná koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN a hejtmanem zřejmě zůstane lidovec Jan Grolich.

V Pardubickém kraji vznikne koalice 3PK, ANO, Koalice pro Pardubický kraj a ODS. ANO tak v Pardubickém kraji zaznamenalo po třech vítězství v krajských volbách první vstup do koalice. Ani tam nebude mít hejtmana, tato pozice zůstane uskupení 3PK, pravděpodobně si ji tedy ponechá současný hejtman Martin Netolický (3PK/SOCDEM). V jiných regionech vyjednávání pokračují.

ANO vyhrálo v deseti ze 13 krajů. Nezvítězilo kromě Jihomoravského jen v Jihočeském a v Libereckém kraji. Bilanci deset ze 13 mělo ale také v minulých krajských volbách a nakonec získalo jen tři hejtmany. V nynějších volbách ale ANO mnohde posílilo, takže nakonec zřejmě nebude možné je při sestavování koalic obejít. Ze zastupitelstev navíc v krajích kromě Plzeňského vypadli vládní Piráti.

Ve třech krajích nepotřebuje vítěz voleb k vládnutí koaličního partnera. V Karlovarském kraji bude mít ANO v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 28 zástupců, nicméně chce jednat i s ostatními. V Moravskoslezském kraji to bude 35 mandátů ze 65. Současný hejtman Josef Bělica (ANO) ale uvedl, že koalice s uskupením Spolu MSK byla úspěšná a chce jednat o jejím pokračování.

ODS v Jihočeském kraji získala 34 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů a bude vládnout sama. Hejtman Martin Kuba (ODS) se chce v novém volebním období opět zaměřit na přípravu a výstavbu dopravních staveb. Hnutí ANO, které na jihu Čech získalo 17 mandátů, chce být konstruktivní opozicí.

V Jihomoravském kraji uzavřela krátce po vyhlášení výsledků vítězná koalice Spolu memorandum se Starosty pro jižní Moravu. Podle hejtmana a lídra kandidátky Spolu Jana Grolicha (KDU-ČSL) koaliční smlouvu strany podepíšou příští týden.

Komplikovaná situace je po volbách ve středních Čechách. V zastupitelstvu o 65 členech obsadilo ANO 25 křesel. Druhý STAN bude mít 20 mandátů a třetí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 13 zastupitelů - devět z ODS, a po dvou lidovci a TOP 09. Spolu je tedy schopné vytvořit většinovou koalici s oběma subjekty. Nabídky má od ANO i STAN. Zástupci hnutí ANO nevyloučili, že by přenechali funkci hejtmana lídrovi koalice Spolu Janu Skopečkovi (ODS). V pondělí je v plánu další jednání mezi Spolu a STAN.

V Plzeňském kraji chce ANO pro lídra Kamala Farhana post hejtmana a výraznou většinu v krajské radě. Podle Farhana má ODS a TOP 09 zájem o koalici s ANO a jednání pokračují.

V Ústeckém kraji ANO získalo v 55členném zastupitelstvu 26 křesel a může se spojit s kýmkoliv. Všechny subjekty oslovilo k jednání. Rozhodnuto o koalici by mohlo být v pondělí.

Na Vysočině preferuje lídr vítězného ANO Martin Kukla koalici, která bude mít více než těsnou většinu. Na spolupráci s ANO ale není připravené uskupení Společně se Starosty pro občany, které skončilo druhé. ANO vyhrálo na Vysočině i minulé krajské volby, ale tehdy skončilo v opozici. Koalici se 32 mandáty vytvořilo uskupení ODS se Starosty pro občany, Piráty, KDU-ČSL, SOCDEM a Starosty pro Vysočinu. Piráti se ale teď do krajského zastupitelstva nedostali a výsledky zbývajících členů dosavadní koalice na většinu nestačí.

Suverénně vyhrálo ANO volby ve Zlínském kraji, získalo 20 mandátů v zastupitelstvu s 45 křesly. Nárokuje si post hejtmana, ale preferuje koalici se dvěma partnery. Už v sobotu vedlo první kolo jednání s třemi nejsilnějšími subjekty, a to koalicí K21 Zlínský kraj 21. století, kterou vytvořili lidovci s hnutím Zlín 21, ODS a STAN.

Také v Olomouckém kraji první kolo vyjednávání skončilo. Vyjednávací tým ANO se v sobotu sešel se zástupci Spojenců24, STAN, SPD, ODS a Stačilo!. Pokračovat se bude v pondělí. Po krajských volbách v roce 2020 skončilo ANO v Olomouckém kraji navzdory vítězství v opozici. Tentokrát nelze bez hnutí ANO většinovou koalici v kraji vytvořit. V 55členném zastupitelstvu má 26 mandátů. Druzí Starostové pro Olomoucký kraj mají devět, Spojenci24 s vámi šest, koalice SPD, Trikolora, PRO a Svobodní má pět mandátů. Na pátém místě je ODS s pěti zastupiteli. Šestá je koalice Stačilo! se čtyřmi mandáty.

V Královéhradeckém kraji chce vítězné ANO s 18 mandáty koalici s druhými Silnými lídry pro kraj, kteří mají 13 zastupitelů z 45. Vyjednávání začne v pondělí, v úterý bude pak ANO jednat s koalicí HLAS samospráv, kterou tvoří SOCDEM, Společně pro kraj a Rozvíjíme Hradec. Lídr ANO Petr Koleta bude chtít post hejtmana. Dosud bylo ANO v opozici a hejtmanem je od roku 2020 Martin Červíček z ODS, který teď kandidoval jako jednička na kandidátce Silných lídrů. Vládní strany na kraji ale už teď většinovou koalici neutvoří. Piráti se do zastupitelstva nedostali a zbývající vládní strany seskupené v Silných lídrech pro kraj a ve Čtyřkoalici dohromady získaly 19 mandátů.

V Libereckém kraji vyhráli volby opět Starostové pro Liberecký kraj. Získali 20 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhé místo patří ANO s 18 zastupiteli. V pořadí třetí Spolu bude mít pět mandátů. Starostové pro Liberecký kraj a hnutí ANO dnes přitom zahájili jednání o možné koalici, žádné konkrétní nabídky ale zatím nezazněly. ANO je přitom připravené jednat i se Spolu, vylučuje naopak koalici s SPD a Trikolorou. Volby v Libereckém kraji ale zamýšlí dát přezkoumat u soudu koalice Stačilo!, která v kraji získala 4,99 procenta a k zisku mandátu jí podle průběžných výsledků scházelo osm hlasů. O přepočtu voleb rozhoduje krajský správní soud.

Fiaskem skončilo hlasování pro vládní Piráty. Mandáty získali jen v Plzeňském kraji. Vedení strany kvůli tomu dalo v sobotu funkce k dispozici. Třetí místopředsedkyně Pirátů Jana Holomčík Leitnerová pak dnes oznámila rezignaci ke konci září a mezi Piráty v krajích už zazněly hlasy, že by měl předsedy strany Ivan Bartoš odstoupit.

Prezident Petr Pavel pokládá výsledky za signál pro vládu, kterým územím by měla věnovat větší pozornost před volbami do Sněmovny v příštím roce. Volby jsou podle něj jistě indikátorem dalšího vývoje, neměly by se ale brát jako referendum o vládě.

Volební účast v krajských volbách byla téměř 33 procent, méně lidí přišlo jen před 20 lety v roce 2004. V minulých krajských volbách využilo svého práva 38 procent voličů. Výrazně nižší účast byla letos ve městech a obcích, které před několika dny zpustošila velká voda.