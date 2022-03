Ve školách je po epidemii covidu únava, nyní je čeká další krize

Únava a vyčerpání na straně učitelů, žáků i rodičů jsou důsledkem výuky na dálku a dalších opatření proti covidu-19, která v posledních dvou letech ovlivňovala fungování škol. Řekl to předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

Za přínos krize označil zlepšení vybavení škol digitálními technologiemi a práce s nimi, jako velmi negativní zhodnotil vliv na sociální návyky dětí. Většina škol teď podle něj nabízí žákům doučování, zároveň se ovšem začíná potýkat s další složitou situací, kterou přináší invaze Ruska na Ukrajinu a vlna uprchlíků z této země.

Epidemie covidu-19 vypukla v ČR na začátku března před dvěma roky. Od 11. března 2020 vláda rozhodla o uzavření základních, středních, vyšších odborných i vysokých škol. Od té doby vzdělávání dominovala distanční výuka. Ve školním roce 2020/2021 fungovala plošně s přestávkami po několik měsíců, v aktuálním školním roce se školy či třídy zavíraly kvůli nákaze jednotlivě.

"Ty dva roky byly hodně náročné, ať už pro učitele, pro děti, pro rodiče," uvedl Zajíc. "V prvé řadě se to projevuje tak, že všichni jsou už docela výrazně unavení. Je to jako kdyby to nebyly dva, ale minimálně čtyři roky," řekl.

Krize podle něj změnila podobu i obsah výuky. Vzhledem k tomu, že učitelé s žáky na dálku nestíhali probrat vše jako ve škole, zaměřili se více na nejdůležitější učivo. To podle Zajíce podpořilo snahy o úpravy vzdělávacích plánů. Velký posun vidí ve školách v používání digitálních technologií a u žáků v samostatnosti. Na druhé straně ale někteří z výuky vypadli a musejí teď věci dohánět, řekl. Většina škol proto podle něj nabízí doučování, na které šly na podzim peníze od státu a nyní z EU.

"Co je bohužel posun velice výrazně k negativnímu, tak to jsou sociální vztahy a vazby, které byly kontinuálně budovány a za ty dva roky byly nepředstavitelně poškozeny," upozornil. "Narušila se nejen dřívější kamarádství, ale i sociální a pracovní návyky dětí, počínaje úplně nejjednodušší a nejobyčejnější věcí, jako je zdravit," řekl. Podle něj se tyto následky epidemie budou napravovat asi nejhůře. Mrzí ho proto, že peníze na doučování už není možné využít na socializační aktivity.

Kvůli napadení Ukrajiny Ruskem čeká teď školy podle Zajíce další náročné období, kdy budou usilovat o začlenění dětí ukrajinských uprchlíků do českých tříd. Řešit se podle něj budou hlavně potíže s kapacitou škol a s tím, že noví žáci nebudou umět česky. "Zjednodušeně řečeno, ještě jsme se nedostali z jedné krize a už jsme ve druhé," shrnul.

Počet ukrajinských dětí ve školách už podle něj pomalu roste. "Otázkou je, do jaké míry je budeme moct na jednotlivých školách přijímat ke klasickému vzdělávání, nebo jim budeme poskytovat jiný způsob vzdělávání," řekl. Řada věcí je podle něj zatím nejasných. "Uvidíme, jak se to vyvine, a bude to především i v závislosti na tom, jak bude probíhat ten konflikt, ze kterého ti lidé utíkají," uzavřel.