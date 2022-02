Ve školách se koná poslední hromadné testování na covid-19

V pondělí se ve školách koná poslední kolo plošného testování žáků a zaměstnanců na covid-19. Jedinci, kteří přijdou do školy například po nemoci až v dalších dnech v týdnu, se budou testovat ještě do pátku. Podle rozhodnutí vlády z minulého týdne skončí testování definitivně od soboty 19. února.

Jeho ukončení zdůvodnil premiér Petr Fiala (ODS) zlepšujícím se vývojem epidemie. Původně se počítalo s testováním každé pondělí do konce února. Do skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR) by proto také v pondělí měla dorazit první dodávka z celkem 14 milionů antigenních testů na covid-19 pro školy.

Výsledky testování z minulého pondělí podle ministerstva zdravotnictví potvrdily, že šíření vysoce nakažlivé koronavirové varianty omikron začalo ustupovat. Nákaza se minulý týden potvrdila metodou PCR u 10 018 žáků a zaměstnanců škol, zatímco v předešlém týdnu to bylo u 15 413 lidí.

První dva týdny v lednu se prováděly testy ve frekvenci dvakrát týdně, od 17. ledna se omezily na pondělí. Testování se týkalo přibližně 1,4 milionu žáků základních škol a denní formy vzdělávání na konzervatořích a středních školách. Od 31. ledna se k nim připojili studenti vyšších odborných škol.

S ukončením testování ve školách od 19. února skončí také povinnost škol informovat hygieniky o nákaze žáka či zaměstnance a o rizikových kontaktech, informovalo ministerstvo školství. Rodiče podle něj nebudou mít povinnost sdělit škole, že jejich dítě mělo pozitivní PCR test. V případě, že do školy přijde dítě s příznaky nemoci, bude mít škola nicméně zákonem danou povinnost oddělit ho od ostatních žáků.

Povinné testování zůstane od 19. února pouze pro studenty, kteří jsou na praxi v nemocnicích nebo domovech seniorů či zařízeních pro lidi se zdravotním postižením. Jejich testování bude zajišťovat zaměstnavatel, nikoli škola. Testování se nově bude vztahovat už jen na neočkované či lidi po prodělání nemoci v posledním půl roce. Očkování bude platné nejméně 14 dnů po druhé dávce vakcíny a u starších 18 let zároveň nejvýše 270 dnů, nebo po posilující dávce.