Ve školách se možná i kvůli covidu mění zájem o vzdělávání

V mateřských školách v minulém školním roce ubyla pětina dětí mladších tří let a na úrovni základních škol narostl zájem o individuální vzdělávání a o odklad povinné školní docházky. Důvodem může být i epidemie covidu-19, kvůli které se někteří rodiče rozhodli nechat děti doma. Na on-line tiskové konferenci to v úterý řekli pracovnice Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Podle Venduly Kašparové z ČSÚ mezi posledními dvěma lety počet dětí ve školkách poklesl o 7311 na 357 598. Úbytek je podle ní daný snížením počtu tříletých a mladších dětí, přestože počet těchto dětí v populaci mírně stoupl. Podíl dětí mladších tří let se ve školkách od roku 2018/2019 snížil z 12,5 procenta na 9,7 procenta v minulém školním roce.

"Důvodem, proč se rodiče rozhodli takto malé dítě do školky nepřihlásit, mohla být pandemie, ale také navýšení rodičovského příspěvku v roce 2020," řekla. Ukazuje se tak, že počet dětí ve školkách ovlivňuje kromě demografického vývoje i zájem rodičů, počet odkladů a různá opatření v rodinné politice, dodala.

Dál se měnil i zájem o způsob plnění povinné školní docházky. Narostl zájem o individuální domácí vzdělávání, kdy žák chodí do školy jen na přezkoušení. "V minulém roce tuto možnost pro plnění základní školní docházky využilo 4600 žáků, téměř třiapůlkrát víc než v roce 2015," uvedl ČSÚ. Jeho pracovnice Alena Hykyšová připomněla, že domácí vzdělávání si při výuce na dálku vyzkoušeli loni všichni žáci a někteří mohli zjistit, že by jim do budoucna mohlo vyhovovat víc než ve škole.

Kromě toho podle ní loni také pokračoval trend rostoucí popularity soukromých základních škol. "V současné době jich v ČR působí o 175 víc než před deseti lety. Počet žáků v nich se za tu dobu zvýšil z 6000 na téměř 20 tisíc v loňském školním roce," řekla.

Vzhledem k uplynulému roku na distanční výuce a těžko předvídatelné epidemické situaci lze podle Hykyšové očekávat rovněž další nárůst počtu odkladů. "Žáci s odkladem tvořili v loňském roce téměř čtvrtinu nově přijatých do první třídy. Týkalo se to téměř 26 tisíc dětí, asi dvě třetiny byly chlapci. Podíl dětí s odkladem roste od školního roku 2015/2016, kdy činil 21 procent," dodala.