Ve Šlakhamru na Žďársku dnes zprovoznili vodou poháněný hamr

Lidé dnes měli mimořádnou příležitost vidět v chodu vodním kolem poháněné hamerské kladivo. Je součástí památkově chráněného Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou na Žďársku, který spravuje Technické muzeum v Brně. Dnes prohlídky Šlakhamru oživila práce kovářů i program pro rodiny s dětmi nazvaný Rok na vsi, řekla ČTK za brněnské muzeum Alena Najbertová.

Šlakhamr je pravidelně přístupný od května do září. Hamerské kladivo se ale uvádí do chodu jen při mimořádných příležitostech. "Jedno kolo pohání kladivo. Druhé kolo pohání nahoře měch a ještě brus. Je vidět, že kladivo má opravdu velkou sílu. Má asi 150 kilogramů a práci to opravdu hodně usnadnilo," popsala technologii Najbertová.

Na Šlakhamr dnes přijeli pracovat kováři z celé republiky. Práci s historickou technologií si vyzkoušel i Roman Lorenc z Hodonínska. "Člověk se k něčemu takovému jen tak nedostane. Můžeme být rádi, že nás sem muzeum pozvalo. Užíváme si to," řekl ČTK Lorenc. S kolegou dnes před zraky veřejnosti s pomocí bucharu vyráběl vidle. "Snažíme se držet tématu dnešní akce, tak jsme se pustili do výroby vidlí, které určitě na vesnici patřily," řekl Lorenc. Pro šikovného kováře je to podle něj práce na osm hodin. "My si s tím hrajeme, děláme to pro zábavu, takže se neženeme a máme to na celý den," řekl Lorenc. Mohutné kladivo podle něj práci jednoznačně usnadňuje. "Rány mají očividně větší účinnost, železo se pod tím roztahuje jak plastelína," dodal Lorenc.

Původně středověký hamr zpracovával železnou rudu těženou v okolí. Zanikl v 17. století. Po zrušení hamru lidé využili náhonu vytesaného ve skále k tomu, aby na místě zřídili mlýn. Sloužil až do druhé světové války. Posledními majiteli byla mlynářská rodina Brdíčků. Od 70. let minulého století mlýn vlastní brněnské muzeum, které ho postupně opravovalo a rozhodlo se obnovit i zařízení hamru. Využilo k tomu technologii přivezenou z Podhůří u Nepomuku.

V roce 2011 otevřelo technické muzeum v opraveném stavení expozici hamernictví, dřevařství a bydlení za posledních majitelů. Památku si ročně prohlédne asi 5000 lidí. Dostupná je jen pěšky po asi čtvrthodinové procházce z nejbližších parkovacích ploch v obci. Navštívit mohou cestou třeba i Kraj světa. "To je bývalá zemská hranice mezi Čechami a Moravou. Dneska je tam socha hraničního strážce a tabulka s nápisem Kraj světa," vysvětlila Najbertová.

Dnes mohly rodiny s dětmi sledovat v Šlakhamru nejen práci šesti kovářů, ale i soutěžit. Muzeum pro ně připravilo několik zastavení tematicky rozdělených podle ročních období. "Akce je součástí projektu určeného pro rodiny s dětmi S Matičkou a se Šroubkem za poznáním," dodala Najbertová.