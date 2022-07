Ve Sněmovně je znovu návrh na vytvoření funkce ochránce práv dětí s úřadem

Ve Sněmovně je znovu návrh na vytvoření funkce ochránce práv dětí s vlastním úřadem. Předlohu podali poslanci opozičního hnutí ANO v čele s bývalou vládní zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou. Dětský ombudsman by mohl podle nich vyřizovat ročně 2500 až 3000 podnětů. Roční náklady na chod instituce předkladatelé odhadli zhruba na 40 milionů korun.

Obdobnou předlohu obdržela dolní komora od skupiny poslanců z několika klubů už v minulém volebním období. Do voleb ji neprojednala. Se zřízením dětského ombudsmana počítá Úmluva o právech dítěte. Vytvoření pozice doporučoval opakovaně vládní výbor pro práva dítěte. V Evropské unii zřídilo samostatnou instituci dětského ombudsmana 17 zemí a dalších šest má zvláštního zástupce pověřeného výlučně ochranou a prosazováním práv dětí, uvedli autoři návrhu zákona v důvodové zprávě.

Ochránce dětských práv by podle předlohy vyhodnocoval podmínky dětí v zemi a sledoval by naplňování dětských práv. Vydával by doporučení úřadům a zákonodárcům. Navštěvoval by ústavy a domovy. Mohl by podávat žaloby proti rozhodnutí úřadů i návrhy Ústavnímu soudu na zrušení zákonů nebo jejích částí. Dětský ombudsman by také spolupracoval s organizacemi zaměřenými na ochranu dětských práv a organizoval by osvětové a vzdělávací akce.

Dětský ombudsman by měl podle předlohy sídlit v Praze. Měl by mít pobočky, mohly by být v Brně a v Ostravě. Ochránce by volila Sněmovna na šest let. Ombudsmanem by člověk mohl být za sebou nejvýš dvě období. Dva kandidáty by poslancům navrhl prezident a dva Senát. Nominovaným by muselo být aspoň 30 let a museli by mít nejméně pět let zkušeností s ochranou práv dětí. Návrhy kandidátů by senátorům a prezidentovi předkládali organizace sdružující děti a organizace prosazující práva dítěte. Každého adepta by muselo podpořit nejméně pět z těchto organizací.

V kanceláři dětského ombudsmana by pracovalo podle důvodové zprávy pět desítky lidí. Náklady na počáteční vybavení předkladatelé vyčíslili na pět milionů korun.