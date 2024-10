Ve Středočeském kraji přibudou nové autobusové linky, a to i do jiných krajů

Ve Středočeském kraji přibudou od začátku prosince nové autobusové linky, a to i do jiných krajů. Zlepší se třeba spojení do Ústeckého kraje a na Mělnicku a Kladensku, vznikne přestupní uzel v Nové Vsi, nové spojení Kladna s Roudnicí nad Labem a začne jezdit expresní spojení Kralup nad Vltavou a Mělníka. Některé spoje pojedou častěji, hlavně ty, které míří do Prahy. Změní se i značení některých linek. Řadu z nich budou obsluhovat noví dopravci, které hejtmanství vybralo v loňském tendru. Cestující by na řadě linek měly přepravovat modernější vozy. Dříve se jízdní řády měnily v polovině prosince, letos nově už od 1. prosince, informoval dnes ČTK Josef Holek z hejtmanství.

"Novinky jsou naplánované přesně na termín začátku platnosti nových smluv s dopravci. Kolegové z Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) a ROPID, jakožto organizátoři veřejné dopravy ve Středočeském kraji a Praze, se před spuštěním provozu na nedávném společném setkání přesvědčili, že příprava dopravců na jejich vyjetí odpovídá plánovanému harmonogramu," uvedl krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

Nově budou například sloučené linky 428 a 765, vznikne tak nové přímé spojení na trase Sibřina - Říčany - Jesenice označené číslem 765. Častěji budou jezdit mimo jiné linky 370, 372 na trase Praha - Odolena Voda - Postřižín a linka 385 mezi Prahou a Nupaky. Změna označení se bude týkat třeba linky 592, která nově dostane označení 708 a pojede v nové trase Panenský Týnec - Zlonice - Slaný.

Přestupní uzel u Nové Vsi zajistí návaznosti mezi linkami 413, 617 a 646, což usnadní i všechny varianty přestupů. Vznikne tím řada nových spojení, případně se obnoví dřívější, například na trase Kladno - Mělník nebo Velvary - Litoměřice. Výrazně se taky zlepší a zrychlí dojíždění do Prahy z obcí na hranici Středočeského a Ústeckého kraje.

Prodloužena bude linka 650, která dosud končí ve Slaném. Nově pojede do Kladna, vznikne tak zcela nové přímé spojení Kladno - Smečno - Litoměřice. V mezikrajské spolupráci se prodluží i trasa linky 389 o úsek Louny - Chomutov. Přibudou linky do Plzeňského, Jihočeského kraje, třeba 416, která pojede na trase Praha - Blatná Sušice, dále též linka 428 Praha - Strakonice a další. Podrobnosti o změnách jsou na webu IDSK.