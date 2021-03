Ve středu by mohlo přibýt 20 tisíc nově nakažených, obává se Hamáček

Odborníci odhadují, že by ve středu mohlo přibýt dalších 20 tisíc případů lidí nakažených novým typem koronaviru. Na tiskové konferenci po středečním jednání Ústředního krizového štábu to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Čísla jsou podle něj alarmující a ukazují, že nově přijatá vládní opatření proti šíření nákazy byla nutná. Lidé podle něj nařízení respektují a pokud to tři týdny vydrží, mohlo by Česko pocítit změnu.

"Ta čísla, která se objevují v posledních dnech, lze označit za rekordní," uvedl ministr. Hamáček ale také poděkoval lidem za to, že dodržují nová opatření.

Hranice okresů lze od počátku března překročit jen kvůli cestě do práce, k lékaři nebo na úřad. Policisté podle policejního prezidenta Jana Švejdara provedli už zhruba 100 tisíc kontrol. Problémy podle něj nebyly.

Ministr vnitra dodal, že bude chtít, aby vláda zařadila ty, co jsou na ulicích nasazení, do prioritních skupin pro očkování. "Během těch kontrol se setkávají s desítkami i stovkami osob," uvedl. Chápe, že doposud byli na předním místě například učitelé, protože se žáci měli urychleně vracet do škol. "Jsem rád, že ten systém funguje," uvedl s tím, že se ale situace změnila. Prioritou by měl být integrovaný záchranný systém.

Podle Hamáčka je brzy hodnotit, zda se snížila mobilita, ukázalo se však, že byla opatření nutná. "Já věřím, že tím dosáhneme toho, co chceme - poklesu nově nakažených a nově hospitalizovaných," dodal.